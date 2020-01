- Jeg syntes ikke min far var noget særligt

16. maj 1948 kom den danske James Bond-skurk Jesper Christensen til verden, og efterkrigstiden satte sit tydelige præg på hans opvækst.

Det fortalte skuespilleren på den røde løber til gallapremieren på den nye danske storfilm 'De forbandede år', hvor han selv spiller hovedrollen.

- Besættelsestiden var stort, hvis du var dreng i 50'erne, skulle jeg hilse og sige. Det var meget vigtigt i lege, for der blev leget sådan noget. Det var ikke så fedt, hvis ikke ens far havde været en af dem med armbind, stengun og mærkelig stålhjelm, siger Jesper Christensen.

- Og det var min far ikke, så jeg syntes ikke, at min far var noget, før jeg blev voksen, og det gik op for mig, at det også er ret sejt at have stiftet Mellemfolkeligt Samvirke og have lavet nødhjælpsarbejde i Polen midt om vinteren.

Anmelder om dansk storfilm: Et flop

Nogle af vennernes fædre kunne fremvise armbind og mærkelig stålhjelm, men som barn i 50'erne levede man også i en rygtetid. Og de var mange.

- Der var altid så meget sladder, og man vidste ikke, hvad der passede. Der var altid historier om, at de og de var nazister. Det var alt muligt, og det var noget, der optog en meget, forklarer han.

Jesper Christensen med Bodil Jørgensen og instruktør Anders Refn til gallapremieren på 'De forbandede år'. Foto: Henning Hjorth

71-årige Jesper Christensen forklarer, at han altid har elsket historie og læst meget. Derfor var også spændende at dykke ned i Anden Verdenskrig, som han gjorde i forbindelse med 'De forbandede år' - en film som han er meget glad for udfaldet af.

- Jeg synes, at en film som denne har forholdt sig ordentligt til stoffet, og ikke bare tænkt at der skulle være nogle helte og skurke, og så kører det. Man ser på, hvordan det var, hvis man var et menneske under besættelsen. Det er klart, at der var nogen, der ikke blev påvirket så meget, men der var mange, der kom i knibe, fortæller han.

Se også: TV2 snupper profil kendt fra DR

Selv spiller han rollen som Karl Skov. En succesrig forretningsmand, der samarbejder med tyskerne for at bevare sin formue og status i samfundet.

- Ham, jeg spiller, synes jeg er en meget okay fyr, han prøver at gøre det så godt, som han overhovedet kan, der er intet ondt i ham, og alligevel bliver det værre og værre, som man kan se i filmen, siger Jesper Christensen.

Han har umiddelbart ikke nogle faste planer for 2020, men han håber - ligesom Bodil Jørgensen, der også medvirker i filmen - at 'De forbandede år' vil få en fortsættelse.

- Næh, jeg har ingen planer med mindre, vi skal lave mere af det her. Ellers er der kun noget, som jeg ikke har skrevet under på, slutter han.