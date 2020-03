- Jeg tjener tre gange så meget som ham

Sofie Linde løfter nu sløret for, hvordan hun og hendes mand, tv-vært Joakim Ingversen, får økonomien til at hænge sammen

Da Sofie Linde i weekenden var gæst i det populære radioprogram 'Mads og Monopolet' på P4, åbnede den ærlige tv-vært op for, hvordan økonomien hænger sammen hjemme hos hende og manden, DR-vært Joakim Ingversen.

Emnet blev bragt op, da en lytter ringede ind og spurgte panelet til råds om et dilemma om sin kæreste, der har økonomiske problemer. Og netop det dilemma fik Sofie Linde til at åbne op om sin egen situation.

Sofie Linde hyldes for 'flov' indrømmelse

- Jeg kan fortælle en lille historie om to unge mennesker, som mødte hinanden, hvoraf den ene havde virkelig dårligt styr på sin økonomi, og den anden havde virkelig godt styr på sin økonomi, fortæller Sofie Linde, der ligeledes fortæller, at det bestemt ikke var hende, der havde kontrol over sin økonomiske situation, da hun og Joakim Ingversen fandt sammen.

Sofie Linde er igen i år vært på 'X Factor'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Betalte gæld

I radioprogrammet fortæller Sofie Linde, at Joakim Ingversen desuden hjalp hende med et 'stort beløb', så hun kunne komme af med en gæld, hun havde pådraget sig i sin ungdom.

Kort efter købte parret, der offentligt har dannet par siden 2015, en lejlighed sammen, og her besluttede de sig for at fordele deres indtjening lige imellem dem og få fælles økonomi.

I dag er situationen derfor en anden hjemme hos det kendte tv-par. Nu er det nemlig Sofie Linde, der tjener mest, og dermed hende, der har det forkromede overblik over økonomien.

- Det er ikke for at hævde mig selv, men nu tjener jeg tre gange så meget som min mand, og mine penge er hans penge, og der er ingen opdeling mellem os, fordi vi har sagt ja til at gå hånd i hånd, siger Sofie Linde.

30-årige Sofie Linde har de seneste år været vært på 'X Factor'. Da programmet i 2018 rykkede til TV2, fortalte Sofie Linde, at hun stoppede på DR og i stedet blev freelancer for at kunne fortsætte med at lave 'X Factor' på TV2.

'X Factor' holder lige nu pause på grund af udbredelsen af coronavirus. TV2 forventer, at de er tilbage fredag i næste uge.