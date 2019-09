- Jeg vælter mig i lumre tilbud

Tilbage i juli kunne smykkedesigneren Mai Manniche fortælle, at hun ikke længere var i et forhold, efter hun havde været kærester med en mand ved navn Rasmus i en måneds tid.

Siden da har Mai Manniche dog ikke manglet tilbud fra det modsatte køn.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende tirsdag aften i forbindelse med gallapremieren på filmen 'IT - Del 2' i CinemaxX i København, som hun deltog i sammen med en veninde.

Her understregede hun, at hun 'vælter sig i tilbud'.

- Det er så vilde ting, jeg får (i indbakken, red). I går var der en, der skrev, om han måtte betale mig 5.000 kroner for at røre mine fødder. 'Det er ikke noget seksuelt, Mai. Det er bare fordi, jeg synes, kvinders fødder er så lækre'. Jeg var lige ved for sjov at skrive tilbage, om det var kontant eller med faktura, sagde Mai Manniche med et stort grin.

Men de sjofle tilnærmelser stopper langt fra der.

- Det er ikke det værste, jeg har modtaget. Jeg modtager også mange dickpics, og jeg tog et screenshot af et af dem og sendte et til min mor. Hun sagde, at jeg aldrig mere måtte sende hende sådan noget. Men så kunne hun se, hvad det er, jeg får. Jeg får ikke dagligt dickpics, men det er dagligt, at der er nogen, der skriver et eller andet med, om de må invitere på dates eller et eller andet. Og det er jo sødt nok.

Mai Manniche mangler ikke tilbud. Foto: Olivia Loftlund

Sletter dem

Mai Manniche reagerer som oftest ikke på de lumre - og til tider bizarre - tilnærmelser.

- Jeg sletter de der, for jeg synes, det er så vildt. Jeg svarer ikke på de der klamme ting, men ellers svarer jeg høfligt, sagde hun og fortsatte:

- Jeg går ikke ind på deres profiler. Jeg synes simpelthen, det er for nemt bare at gå ind og skrive på Facebook. De kender mig jo ikke. De kender mig kun for et billede. De ved jo ikke, hvem jeg er.

Smykkedesigneren har derfor ét særligt råd, hvis man skal vinde hendes hjerte:

- Så et godt råd er, at de i stedet skal sende blomster ind til butikken. Det er nemt at finde min adresse, og mit telefonnummer kan de nok også finde. Det ville være dejligt, hvis der kom sådan nogen. Og du må gerne sige, at det skal være de store. Det skal ikke bare være nogen nede fra tanken, sagde hun med et grin.

- Det er, som om mænd ikke kan forstå det. Vi skal tilbage til Emma Gad og de gamle dyder, understregede hun.