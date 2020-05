- Jeg var bange for at blive vanvittig

Anders Lund Madsen er tilsyneladende en mand, som altid har gang i noget.

Han har medvirket i og været vært på en lang række tv- og radioprogrammer, ligesom han også har lavet teater og skrevet musik.

Men den 56-årige far til seks kan også godt lide at være sig selv, og derfor var det grænseoverskridende at sige ja til at medvirke i tv-programmet 'Over Atlanten'.

Her krydser seks kendte personer Atlanterhavet på 21 dage i et sejlskib sammen med professionelle sejlere og et produktionshold.

- Det var sådan set overraskende dejligt at sejle, men at båden er, som den er, gør det enormt grænseoverskridende. Man kan ikke gå et sted hen, hvor der ikke er nogen.

- Jeg kan godt lide at komme væk. Jeg kan godt lide at kunne sætte mig på lokummet eller et eller andet, hvor man kan sidde selv, forklarer Anders Lund Madsen.

Han havde egentlig ikke de store forventninger til turen, for han regnede ikke med at kunne opleve noget, som han ikke allerede i en eller anden grad havde oplevet før.

- Men længden af turen og isolationen havde jeg ikke oplevet før. Det er meget terapeutisk at komme igennem det uden at blive vanvittig.

- Jeg var ikke bange. Jo, for at blive vanvittig. Men det er mere intellektuelt. Jeg havde ingen fysiske frygtfølelser. Om natten var det meget mørkt, fordi der den første tid ingen måne var, og hvis man så er bange for mørke, er det et ekstremt ubehageligt sted at være. Der er død og mørke omkring dig, og du kan ikke tænde lyset.

- Men hvis man ikke er bange, så er det helt vildt. Man hører kun lyden af vandet og vinden. Endelig - i en alder af 56 år - mærkede jeg følelsen af at være ude midt i verden, uden at noget larmer og forstyrrer. Det var vildt, forklarer han.

Anders Lund Madsen blev i den grad sat på prøve i 'Over Atlanten'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Uvant situation

Fordi Anders Lund Madsen ofte har mange jern i ilden, er han ikke vant til at skrue helt ned for sine tanker og ideer.

Men det er man tvunget til, når man befinder sig midt ude på åbent hav, og det var ikke helt enkelt for tv- og radioværten.

- Man risikerer at blive skør af, at der ingen stimulans er. Man kan ikke gøre meget andet end at sejle.

- Man går lidt i stå intellektuelt, og selv om jeg havde bøger og enormt mange podcasts med, så fik jeg intet læst eller hørt. For en som mig, der er vant til at blive stimuleret, så var det jo vanvittigt svært. Alt går i stå, og det er både mærkeligt og spændende. Men det var sundt at prøve.

Selv om det var tre hårde uger med skiftevis fire timers arbejde og fire timers søvn døgnet rundt, så ville Anders Lund Madsen gøre det hele igen.

- Det var jo først rigtig fedt, da vi kom hjem, for det var virkelig hårdt arbejde, og det er jeg ikke vant til.

- Det er vanvittigt, for jeg sad derude og tænkte: 'Arg, jeg vil bare væk'. Men hvis nogle spurgte, om jeg ville med igen i morgen, så ville jeg ubetinget sige ja.

Også musiker Wafande, diamanthandler Katerina Pitzner, kok Jesper Vollmer, youtuber Julia Sofia Aastrup og kunstner Kristian von Hornsleth deltager i denne sæson af 'Over Atlanten'.

Programmet kan ses på Kanal 5 og Dplay søndag aften klokken 21.00.