Der var masser af smil, når 52-årige Stephanie Daniela Cipua, også kendt som Stephanie Star, indtager den røde løber.

Det skete søndag morgen i forbindelse med filmen 'Drømmebyggerne', hvor hun indtog CinemaxX på Fisketorvet, København. Smilet var stort, humøret højt.

De senere år har hun gennemgået en forvandling fra plastikdronning til så naturel, som det har været muligt. Slut med botox. Slut med fillers. Mens brysterne er forblevet.

En proces og forvandling hun viste frem på DR3 i tv-programmet 'Plastikdronningen siger farvel'. Hendes budskab er, at folk må gøre, som de lyster, men hun kan fortælle, hvad de mange operationer og behandlinger har gjort for hende, og hvad det har givet hende af varige skader.

- Jeg har det forrygende. Min forvandling har givet mig et helt andet liv, hvor jeg gør opmærksom på, hvad der er rigtig og forkert. Ikke fordi jeg skal være den bedste til at fortælle det, men du kan jo se, at det fungerer. Det er jo dejligt at have lidt rynker, så kan man se, at man er levende, ik. I stedet for al det botox, smiler hun og præciserer:

- Alt med måde, selvfølgelig må man gerne bruge anti-age og gøre sig lidt lækker, og jeg skal måske også have en lille tur på et tidspunkt, men alt med måde.

Stephanie Daniela Cipua fotograferet i 2016. Foto: Jonas Olufson

Var den værste

I 2019 udgav hun en bog om sin forvandling, der ifølge den tidligere plastikdronning 'går forrygende', derudover laver hun foredragsvirksomhed og giver samtidig gratis foredrag på skoler og gymnasier.

- Jeg skal ikke være bedre end andre, og jeg skal være den sidste til at fortælle noget til nogen, for jeg var den værste. Jeg kan bare tillade mig at sige det, for der er så mange skader ved overbehandling: Stop det. Lad være med at gøre det som 18-årig. Jeg startede selv som 45-årig, siger Stephanie Star.

- Dengang havde jeg jo ikke noget dynamik i ansigtet, jeg er jo et menneske, der er dynamisk, tænker og føler, men det, jeg gik op i, havde taget overhånd, og jeg fik for mange skader. Selvom jeg har godt med makeup på i dag, synes jeg godt, man kan se, at jeg er 53 år, som jeg bliver om et øjeblik.

Selv om hun tydeligvis hviler i sig selv, er glad og smilende, så bliver hun mere knap, da samtalen drejes ind på, om forvandlingen har medført, at hun har fået en smuk fyr på krogen.

- Ingen kommentar, haha. Men kald det kærlighed, kald det lige hvad du vil, griner hun og bryder ud i sang.