- Jeg var lammet af angst

Silas Holst glæder sig til at vende tilbage til en rolle, som han for alvor fandt sig til rette med sidste gang

Til september går Silas Holst igen på scenen som Johnny Castle, når 'Dirty Dancing' vender tilbage til Danmark.

Den rolle havde han også i 2015, da musicalen for første gang blev vist på de danske scener, og han glæder sig i den grad til at trække i danskeskoene igen.

- Det bliver fedt. Jeg har spillet mange roller, men det her er en af dem, der er blevet siddende. Så det tog ikke lang tid, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave det igen. Selvfølgelig ville jeg da det. Det er en af de sjoveste oplevelser, jeg har haft på en scene, siger Silas Holst, da Ekstra Bladet møder ham til pressemødet i forbindelse med afsløringen.

Se også: Dropper 'Vild med dans'

Der er sket en del i Silas' liv, siden han for første gang gik på scenen som Johnny Castle. Og han mener, at det også kommer til at tilføre karakteren noget ekstra.

- Jeg er blevet fem år ældre og har fået to børn. Så jeg tror, jeg kommer ind til det hele med en lidt anden vinkel. Jeg håber, at jeg i hvert fald kan bidrage med noget nyt, for jeg synes jo, at gentagelser er så frygteligt kedelige, siger Silas Holst og fortsætter:

- Selvom det her bliver sat op igen, så er det ikke en gentagelse. Der kommer også nye tiltag, og vi har Eleanor Bergstein (som står bag historien, red.). Hun kommer og overværer prøverne og hjælper os, og jeg tænker, at vi får en masse inspiration fra hende, som vel egentlig er 'Baby', selvom hun ikke vil indrømme det. Men det siger rygterne jo. Jeg tror ikke, det kan blive meget federe end det.

Se også: Sætter huset til salg: - Det er tid til en frisk start

Eleanor Bergstein (i den lilla trøje i midten, red.) har skrevet 'Dirty Dancing', og hendes hjælp glæder Silas Holst sig meget til at få. Foto: Linda Johansen

Var lammet af angst

'Dirty Dancing'-musicalen var en bragende succes, da den første gang blev vist i Danmark.

Men Silas Holst føler ikke, at det lægger et pres på det nye hold, at det skal forsøge at leve op til den store succes.

- Det synes jeg ikke - tværtimod. Sidste gang var jeg så fuld af ærefrygt for at lave stykket, fordi mange har så nært et forhold til filmen. Den rolle er bare så ikonisk, så jeg var tit lidt lammet af angst og tænkte: 'Åh, nu skal jeg ind for at sige den sætning' og sådan noget, siger han og fortsætter:

- Og jeg kunne mærke, at den følelse forsvandt i løbet af sidste gang, så det er enormt dejligt, at jeg nu kan starte uden alt det og bare vide, at folk er med den. De er glade for den, og det er det fede ved at lave noget, som folk kender. Man skal ikke fortælle dem, hvad det er. De ved, hvad de skal se, og så skal man så bare leve op til deres forventninger.

Mens Karina Frimodt på grund af musicalen har udelukket at medvirke i den kommende sæson af 'Vild med dans', har Silas Holst fastslået, at intet endnu er besluttet fra hans side. Han er ikke afvisende for, at han kan vende tilbage og gøre et forsøg på at gentage sidste års sejr.

'Dirty Dancing' får premiere i Scandic Falkoner den 10. september 2020.

Se også: Åbner op efter brud: - Der er masser af kærlighed