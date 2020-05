Jeg vil have lov til at reklamere for min numse

Efter Fie Laursens reklamer for sugardating vil flere politikere se på reglerne for reklame, men det vækker ikke genklang hos alle influencere

Debatten raser om reklamer på sociale medier, efter influenceren Fie Laursen for nylig åbent reklamerede for et sugardating-site på sin Instagram, og nu efterspørger både politikere og influencere flere og tydeligere regler på området.

Men ikke forsidefruen Janni Ree. Hun er en af dem, der åbent reklamerer for plastikoperationer på sin Instagram, og det vil hun have lov til at blive ved med.

- Forskellen på Fie Laursen og mig er, at jeg selv har betalt for min numse. Jeg må lægge alt den reklame op, jeg vil, så hvis jeg har lyst til at give klinikken og lægen en thumbs up, så har jeg lov til det, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun har omtrent 130.000 følgere på Instagram, og fordi hun ikke henvender sig til de helt unge, mener hun ikke, det er problematisk at vise reklamerne.

- Selvfølgelig laver man om på sin krop, men nu henvender jeg mig ikke til de unge. Jeg tager min egen alder i betragtning, og at det kan lade sig gøre for sådan en som mig, der er fyldt 50 og mister fylden på bagdelen, at man kan tage noget fedt, jeg er utilfreds med på sidedellerne og flytte det ned på numsen. Det er genialt, og det synes jeg gerne, at andre på min alder må vide, siger hun.

Janni Ree viser her sin nye bagdel og reklamerer samtidig for den klinik, som har foretaget det kosmetiske indgreb. Foto: Privatfoto

Vil ikke lyve

Det er dog ikke alle former for reklamer, der finder vej til forsidefruens sociale medier.

- Jeg ville ikke reklamere for noget af alt det der, der har været oppe med produkter, der ætser tænderne, eller andet jeg ikke kan stå inde for. Jeg reklamerer kun for ting, jeg kan stå inde for, og det kan være alt fra cremer, til hvis jeg går ind på en klinik og får botox.

- Men jeg takker nej, hvis det ikke er noget, jeg kan lide. At stå og lyve om noget, som jeg ikke selv kan stå inde for eller ville bruge, det vil jeg ikke, siger hun.

Hun vil heller ikke afvise, at det kunne være en idé for eksempel at gøre opmærksom på aldersgrænser for kirurgi på reklameopslag.

- Det kunne jeg da godt skrive, hvis det er det, der skal til, men jeg tror heller ikke, der er nogen kirurg i Danmark, der vil operere en, der er under 18. Min kirurg er i hvert fald meget striks, han opererer ikke folk, der er for overvægtige, og han suger heller ikke ligeså meget fedt ud, som man gør på klinikkerne i Tyrkiet, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ville gerne sortere unge følgere fra

Den kendte blogger Mascha Vang har 225.000 følgere på Instagram, hvoraf kun tre procent er under 18, skriver hun på sin blog. Foto: Jonas Olufson

En af de influencere, der bakker op om flere regler, er mangeårig blogger Mascha Vang, 40, som i et blogindlæg skriver, at hun mener, vi trænger til nogle deciderede love og retningslinjer for branchen.

Over for Ekstra Bladet fortæller hun, at hun ikke selv har et ønske om at få påduttet retningslinjer for, hvad hun må reklamere for, men at det kan være et nødvendigt onde for at beskytte de yngre følgere.

- Problemet er det etiske i at være en rollemodel eller en stor offentlig personlighed, som henvender sig til en målgruppe, som er så unge. Det er der, problemet ligger. Jeg synes ikke, der skal være regler helt generelt for, hvad en kvinde som mig på 40 år skal og må reklamere for, siger hun.

I stedet ville hun gerne have muligheden for at sortere de unge følgere fra.

- Min målgruppe er voksne kvinder, som jeg går ud fra kan tænke selv, og som selv tager ansvar for deres liv og gerninger. Jeg ønsker slet ikke at henvende mig til unge, hvor det kan være et problem.

- Jeg ville ønske, jeg havde en knap på mine medier, så jeg kunne sortere dem under 18 eller dem under 24 fra, så jeg ikke skulle tænke på at skærpe over for dem, når det drejer sig om reklame, siger Mascha Vang.

Mascha Vang vil have lov til at skrive på Instagram, hvis hun har været inde på en klinik og få botox, siger hun. Foto: Mogens Flindt

Minister må gribe ind

Ekstra Bladet har talt med flere politikere, som i kølvandet på Fie Laursens sugardating-reklamer vil have regeringen på banen i forhold til retningslinjerne for reklamer på sociale medier.

Senest har justitsminister Nick Hækkerup (S) over for Politiken tilkendegivet, at regeringen vil gribe ind.

'Sagen er endnu et eksempel på, at der er behov for at få bedre styr på det, der foregår på de sociale medier. Derfor er regeringen i gang med at kigge på, hvilke værktøjer der skal tages i brug', skriver ministeren i et skriftligt svar til mediet.

Regeringen er allerede ved at se på retningslinjer for markedsføring af plastikkirurgi, som i Norge er gjort forbudt.

Men ifølge Mascha Vang må det være op til den enkelte at indstille det moralske kompas. Selv siger hun nej til at reklamere for omkring 50 produkter hver måned.

- Jeg tror ikke, folk er klar over, hvor meget vi i virkeligheden siger nej til af reklamer. For mig skal det være produkter, jeg kan lide, og produkter jeg kan stå inde for.

- Det kommer helt an på min moral og etik, og det er jo en personlig ting, synes jeg, siger Mascha Vang.

Læs mere om Fie Laursen-sagen og reklamer på sociale medier:

Se også: Kendte raser mod Fie Laursen

Se også: Tv-kendis om sugardating: En lov vil spænde ben

Efter ny Fie Laursen-skandale: Politikere vil gribe ind

Vil ikke undskylde

Efter voldsom kritik: - Ikke mit problem

Reklamerer for sugardating-side: Nu benægter han alt