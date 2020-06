- Jeg vil ikke vurderes på min krop

- For mig er der vigtigt at understrege, at alle kroppe er ok, siger Jasmin Gabay, der er blevet badetøjsmodel

Kroppe kan få vilde reaktioner frem i folk.

Det har Jasmin Gabay de seneste dage mærket - på egen krop, om man vil.

På hendes profiler på de sociale medier har kroppe i hvert fald været genstand til mange kommentarer og diskussioner, efter hun tidligere på ugen lagde billeder op af sig selv som bikini-model i en reklamekampagne for badetøj.

Jasmin Gabay, der i 2018 nåede finalen i 'Den store bagedyst', er ikke en størrelse 32, som mange andre badetøjsmodeller typisk er. Og hendes kvindekrop med det, som mange kalder helt naturlige former, har derfor fået mange til at reagere.

'Udover de utroligt mange søde beskeder og komplimenter, oplever jeg at mange har brug for at kommentere, at min krop er den 'rigtige' kvindestørrelse. Det tror jeg er affødt af, at det desværre stadig ikke er normalt, at vi ser kvinder større end en 32 i mange reklamer og blade. ⠀

Og nu er det jo bare sådan at mange af os er større end det. Derfor reagerer vi naturligvis positivt, når vi ser det, fordi vi kan spejle os - og spejling er rart og nødvendigt hvis ikke vi skal føle os forkerte. Når det er sagt, synes jeg, det er super ærgerligt, at de 'tynde' piger så skal udskammes. Det er nemlig ALDRIG min agenda, skriver Jasmin Gabay i et opslag på Instagram.

Jasmin Gabay mener, at alle kroppe, der har bikinier på, er bikinikroppe. Privatfoto

Til Ekstra Bladet siger hun, at hun klart kan mærke, at mange kvinder er glade for at kunne spejle sig i nogen, der ligner dem selv.

- Det har givet nogle kvinder et behov for at rose mig, og det har fået andre til at føle sig trådt over tæerne. Men for mig er der vigtigt at understrege, at alle kroppe er ok. Derfor er det også vigtigt, at vi ser alle størrelser kroppe i den slags kampagner, siger hun og fortsætter.

- For mig er krop bare krop. Man må for min skyld gerne tale om kroppe, men jeg vil bare helst ikke vurderes på min krop, siger hun.

Jasmin Gabay fortæller, at hun ikke havde de store betænkeligheder ved at sige ja til at stille op som badetøjsmodel.

- Nej, det havde jeg ikke. Men jeg håber, at nogle vil synes, at det er rart at se på nogen, der har en krop, der ligner deres egen. Der er kvinder, der har skrevet til mig, at jeg er modig, men det er lige præcis det, jeg gerne vil væk fra. Jeg mener...alle, der tør stille sig op i badetøj foran en fotograf, er på en eller anden måde ret modig, siger hun.

- Hvordan har du det, når folk skriver til dig, at du ser godt ud på billederne?

- Jeg bliver selvfølgelig glad, når nogen synes, at min krop ser flot ud. Men jeg bliver især glad, når der er firmaer, der gerne vil vise forskellige kvindekroppe frem. Og det er der heldigvis flere og flere, der gerne vil.

