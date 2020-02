Den legendariske danske opdagelsesrejsende, eventyrer, forfatter og filmmand Jens Bjerre er død i en alder af 98 år.

Det bekræfter formanden for Eventyrernes Klub, Bjørn Harvig, over for Ekstra Bladet.

- Det er med rigtig stor sorg, at Jens Bjerre er gået bort, for han har om nogen været en inspiration for flere generationer af danske rejsende og eventyrere og i særdeleshed også for alle klubkammerater, siger formanden, som tilføjer, at dødsfaldet skete 17. februar.

Jens Bjerre er blandt andet kendt for at have gennemført ekspeditioner til Kalahari-ørkenen, ligesom han har deltaget i flere af den australske regerings kortlægningsekspeditioner til ukendte egne af Ny Guinea.

Under besættelsen var Jens Bjerre aktiv i modstandsgruppen BOPA.

- Han har været medlem af Eventyrernes Klub siden 1948 - ti år efter at klubben blev stiftet. Han var den sidste tilbageværende, som var i klubben samtidig med Peter Freuchen, siger Bjørn Harvig.

- Han har været formand for klubben og medlem i 72 år, hvilket i sig selv er helt exceptionelt. Han har betydet utrolig meget for klubben som institution, har turneret verden rundt og har lavet film og bøger, som er set og solgt overalt i verden. Bøgerne har solgt i millioner.

Som første mand i verden filmede han San-folket i Kalahari-ørkenen i Afrika.

Efter familiens ønske foregår bisættelsen af Jens Bjerre i stilhed med deltagelse fra nærmeste familie og venner.

