Jens Okking blev Susses væbner: Han hjalp mig i en svær tid

Da Susse Wold gennemlevede en svær tid, hvor hendes søns far lå i respirator på hospitalet, trådte Jens Okking til

Selv om Jens Okking trak vejret for sidste gang i søndags og fredag blev bisat fra Marmorkirken, vil han leve videre i hjertet på dem, han har betydet noget særligt for.

En af dem er skuespilleren Susse Wold, der oplevede, hvordan han trådte til i en meget svær tid.

- Alle hylder Jens som en stor skuespiller. Det gør jeg også, men jeg vil altid med taknemmelighed bevare ham mit hjerte som et varmt og kærligt menneske, siger hun fra Hawaii, hvor hun opholder sig pt.

Hun er gift med Bent Mejding, men har sønnen Christian Mørk med skuespilleren Erik Mørk, som hun bevarede et nært forhold til, efter de gik fra hinanden.

Hun og Jens Okking var aldrig tætte venner, men de spillede sammen forestillingen 'Hamlet' på Betty Nansen teateret i 1993. Jens Okking som kongen og Susse Wold som dronningen. Og det var her, at Jens Okking trådte til i nødens stund.

Alene og usikker

- Jeg var i en svær tid i mit liv, fordi Erik Mørk, Christians far, var ude for et forfærdeligt biluheld oppe i Hjørring. Han lå i respirator på Hjørring sygehus. Bent lå på Frederiksberg hospitalet med en diskusprolaps, og Christian boede i Los Angeles. Jeg følte mig ret alene og usikker, fortæller Susse Wold og fortsætter:

- I de måneder blev Jens min væbner. Han var ikke kun min talentfulde og fantasifulde medspiller, men det, som virkelig betød noget for mig, var den omsorg, han havde for mig. Han kunne simpelthen se, hvordan jeg havde det, når jeg ankom på teateret.

Fordi hun prøvede på en forestilling på Folketeatret om dagen og spillede om aftenen, var det næsten umuligt at komme til Hjørring og besøge Erik Mørk på hospitalet.

- Men Jens tilbød at køre mig op til Hjørring efter forestillingen. Jeg kunne ligge og sove på bagsædet, og så ville han vente på mig, til jeg havde besøgt Erik og så køre mig hjem igen. Hvis jeg havde det særlig svært en aften, trak han mig op i sin garderobe i pausen og gav mig en whisky. I det hele taget oplevede jeg denne store mand som et menneske med et lige så stort hjerte, fastslår hun.

Hun har ikke set Jens Okking i mange år, men konstaterer, at hun aldrig vil glemme erindringen om hans hjælp dengang for mange år siden

- Må han hvile, fred den gode mand, siger hun.

Jens Okkings kiste køres væk efter bisættelsen. Video: Anthon Unger