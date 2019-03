Jes Dorph: Bange for at blive afsløret

Med sine 20 år som vært på TV2 Nyhederne kan man med rette give Jes Dorph-Petersen kælenavnet 'Mr. News'.

Lørdag 23. marts fylder han 60 år, men når han tænker over det, er det først nu, at han endelig har fundet roen i sit liv og sin karriere.

Jes Dorph-Petersen går nemlig ikke længere på job med frygten for, at en chef pludselig finder ud af, at han ikke er en rigtig 'Mr. News'.

Den frygt har han ellers haft i størstedelen af sit arbejdsliv. Han har haft en følelse af, at folk har troet, at han var dygtigere, end han egentlig var.

- Den usikkerhed handler i virkeligheden om, at man altid er bange for at blive afsløret. På nyhederne var jeg blandt andet bange for, at de opdagede, at jeg ikke kunne de fire danske EU-forbehold.

- Jeg har altid været usikker på, hvor god jeg egentlig var. Det er en del af drivkraften, hvis du holder så mange år, som jeg gør. Men i betragtning af, hvad jeg har fået lov til, så er det jo gået fint, siger han.

Impostor-syndromet

Den amerikanske psykolog Pauline Clance kalder fænomenet for 'impostor-syndromet'. Selv om man tydeligvis er dygtig til sit arbejde, så tvivler man alligevel på sig selv og frygter derfor, at nogen opdager, at man ikke er dygtig.

Når Jes Dorph-Petersen en gang imellem holder foredrag og fortæller om sin usikkerhed, kan han se, at publikum bliver lettede.

- De har det jo også sådan. Jeg spørger: 'Kender I det, at man frygter at møde på arbejde, og de opdager, hvor skidedum man er?'. Så svarer de alle ja, siger han.

Men han har ikke ondt af sig selv. De mange succesfulde værtsjob er kommet ved, at usikkerheden har drevet ham til at skulle bevise sig selv.

- Drivkraften er også, at jeg er bange for at stoppe, fordi jeg ikke synes, jeg har bevist det hele endnu. I virkeligheden tror jeg, at det har holdt mig kørende, siger han.

- Det har altid ligget i mig, at jeg hver aften lige skulle bevise, at jeg stadig var der. Derfor ville jeg også have programmerne, hver gang der kom noget nyt, siger han.

Fortryder intet

Jes Dorph-Petersens alsidige karriere har gjort ham til vært på TV2 Nyhederne, 'Hvem vil være millionær', Champions League-udsendelserne på 3+, kriminalmagasinet 'Station 2' samt TV2's dækning af de olympiske lege og adskillige kongelige og politiske begivenheder.

- På mange måder lavede jeg vel for meget. Hver gang sagde jeg: 'Den vil jeg også have'. Jeg har været som en lille dreng, der stod i slikbutikken og pegede op på tag selv-hylden. Men jeg fortryder det ikke, siger han.

Når Jes Dorph-Petersen går en af sine mange ture i skoven i sin hjemby, Hellerup, slår det ham, hvor meget han egentlig har opnået. I dag kan han grine lidt ad det på en kærlig måde, fordi han har oplevet så meget og slet ikke føler sig færdig endnu.

- Jeg talte engang med Peter Møller (tidligere FCK- og Brøndby-angriber, red.), og han sagde, at han virkelig havde fået det optimale og lidt til ud af sit talent.

- Sådan har jeg det også. Tænk, at jeg har nået så meget. Jeg har bare været det rigtige sted hele tiden. Jeg har fået det optimale ud af mine evner i den her branche, siger Jes Dorph-Petersen.