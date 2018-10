Jes Dorph misbrugt i stort svindel-nummer

Jes Dorph og Viggo Mortensen er blevet ofre for et internationalt svindelnummer.

På hjemmesiden newsotoday.com kunne Jes Dorph i går aftes læse, at han under et interview med Viggo Mortensen i 'Go' Aften Danmark' skulle have gjort en fortræffelig investering.

Ifølge en falsk artikel, der er kodet som en kopi af en af erhvervsmediet Berlingske Business', har Viggo Mortensen indkasseret hele 21 millioner kroner ved at benytte sig af tjenesten Bitcoin Revolution.

For rullende kameraer skulle Jes Dorph på skuespillerens opfordring angiveligt have fundet dankortet frem, indskudt 1600 kroner hos tjenesten og i løbet af blot otte minutter tjent 2530,86 kroner.

Sagen politianmeldt

Det er dog for godt til at være sandt, som man siger.

Jes Dorph har ikke interviewet Viggo Mortensen i 'Go' Aften Danmark' for nylig, og han har heller ikke tjent en mindre formue på bitcoin.

Derfor har tv-værten nu politianmeldt artiklen og newsotoday.com.

Det fastslår han over for Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke en skid om investeringer i bitcoin. Jeg har ikke forstand på det, og jeg investerer slet ikke. Det er tydeligt, at det er fup og svindel, siger Jes Dorph.

Sådan så den falske hjemmeside ud, inden den blev fjernet. Foto: Privat

Her fremgår det, at den falske artikel stammer fra newotoday.com. Foto: Privat

Der er utallige henvisninger til Bitcoin Revolution i den falske artikel. Foto: Privat

Den falske artikel er plastret til med links og henvisninger i fed skrift til Bitcoin Revolution, og særligt den økonomiske del af svindlen gør Jes Dorph rasende.

- Det, jeg bliver mest vred over, at at nogen sidder og er smarte og vil sælge et underlødigt produkt, og at de opdigter en falsk virkelighed.

- Desto mere jeg tænker over det, desto mere pikeret bliver jeg, siger Jes Dorph.

Spiller på troværdighed Jens Christian Monrad, der er senioranalytiker i den internationale it-sikkerhedsvirksomhed FireEye, har gransket newsotoday.com og Bitcoin Revolutions hjemmesider. Han er ikke et sekund i tvivl om, at der er tale om systematisk svindel. Ved at spille på ellers troværdige hjemmesider forsøger bagmændene at stjæle folks penge, vurderer han. - Fuskerne prøver på at gøre newsotoday.com troværdig ved at hapse artikler fra danske medier, fortæller han. Svært at spore

Selvom svindlen for nogle måske er åbenlys, er den ikke nødvendigvis let at spore. - Det er relativt svært for myndighederne at gøre noget ved det, dels fordi de her hjemmesider som regel ligger et sted i udlandet. - Og dels fordi selve hjemmesiden kan være registreret med et stjålet kreditkort eller anden anonym kryptovaluta (som for eksempel bitcoin, red.), forklarer Jens Christian Monrad. It-eksperten mener, at svindlen stort set er omkostningsfri for bagmændene. - Det er et svindelnummer, som kan give et afkast uden store omkostninger, konstaterer han.

Klikker man sig ind på Bitcoin Revolutions hjemmeside, bliver man mødt at en timer, der tæller ned fra seks minutter og 37 sekunder. På grund af høj 'medie-efterspørgsel' lukkes der angiveligt ned for registreringer efter minutterne og sekunderne.

Man kan desuden læse, at tjenesten bruger en algoritme til at få ens indskud til at vokse gevaldigt på rekordtid, men det bliver imidlertid aldrig udpenslet hvordan.

Kendt metode

Peter Kruse, der er it-sikkerhedsekspert og partner i it-sikkerhedsvirksomheden CSIS, bliver ikke synderligt overrasket, da Ekstra Bladet fortæller ham om den falske artikel med henvisningerne til Bitcoin Revolution.

Han er sikker på, at det er svindel og kalder det en klassisk metode at misbruge kendte til at franarre penge fra godtroende over hele verden.

- Fælles for dem alle er, at det er regulær svindel. Du får ikke det afkast, som bliver lovet. Enten forsvinder pengene, eller også får du måske nogle få andele i en tvivlsom krypto-forretning, siger Peter Kruse.

Han fortæller, at folk fra hele verden typisk kan tilslutte sig svindelnumre som dette, og at det nok også har et dansk islæt.

- Når det er skrevet på fejlfrit dansk, er jeg slet ikke et sekund i tvivl om, at der er danskere involveret i det. Enten er det oversættere, der laver research i Danmark, eller også er det danskere, der er en fast del af svindlen, forklarer Peter Kruuse.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Viggo Mortensen.