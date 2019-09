Jes Dorph overrasket over respons

Jes Dorph-Petersen er forbløffet over den modtagelse, han og hans 'Go' aften Live'-medvært, Petra Nagel, har fået

I august havde TV2 premiere på deres nye, daglige talkshow 'Go' aften Live', hvor makkerparret Jes Dorph-Petersen og Petra Nagel blandt andet er at finde ved roret.

For Nagel er det første gang i spidsen for et talkshow, men spørger man hendes medvært, klarer hun det til ug.

- Det har været en udsøgt fornøjelse. Petra er en enormt sød og dygtig journalist, fortæller Jes Dorph-Petersen.

- Og frem for alt er hun jo en af de få forholdsvist yngre, der forstår min morfar-humor.

Responsen fra publikum har også taget den erfarne studievært på sengen.

- Når man starter noget nyt, eller der kommer nye folk på programmer, så er responsen tit ret voldsom, kritisk og sur. Tv-seere er jo nogle vanedyr og kan ikke lide forandringer, siger Jes Dorph-Petersen.

- Derfor har jeg også været ekstremt overrasket over, at Petra og jeg er blevet mødt så positivt fra starten.

