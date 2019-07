Jim Lyngvild i vilde smerter

Jeg klynker ikke, for jeg ved, at det er prisen, jeg betaler, siger modemanden

Den danske modeskaber og meningsdanner Jim Lyngvild plejer at være en glad mand, der som oftest er proppet med overskud, når man møder ham.

Men smil og overskud er erstattet med morfin, efter Jim Lyngvild er blevet ramt af, hvad han selv betegner som 'psyko-migræne'.

- Resultatet når man har kørt sig selv for hårdt i for lang tid og har fået et akut udbrud af psyko-migræne, skriver han på Instagram, hvor han har lagt et billede op af præparaterne.

Her fortæller Ekstra Bladets modediktator, at han ikke piver.

- Jeg klynker ikke, for jeg ved, at det er prisen, jeg betaler, fortsætter han i opslaget, hvor han også sender en tak til den danske vagtlægestand.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den hårdt ramte Lyngvild.

Nærmest kalkuleret

Han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han hvert år kører sig selv i sænk, indtil kroppen siger fra.

- Ja, det er nærmest kalkuleret, for jeg ved, det sker. Når det står på, har man lyst til at begå selvmord, alt smerter, og det føles, som om man har bly i årene i stedet for blod. Jeg kan se på min Facebook-side, at mange andre oplever det samme, det er åbenbart blevet en folkesygdom, fortalte han i december 2017, hvor kroppen atter engang havde bukket under.

Jim Lyngvild plejer at være fest og farver, men én gang om året bukker kroppen under for arbejdspresset. Foto: Mogens Flindt

Dengang var det et intenst program med julemarkeder i hjemmet på Ravnsborg, der sendte Lyngvild i knæ.

- Jeg har haft tre døgn, hvor jeg har ligget og brækket mig hvert 10. minut. Og det er vitterligt hvert 10. minut. Jeg har ligget og skreget i lokummet, sagde han om de voldsomme migræneanfald og sukkede.

- Det er ren og skær stress. Vi har nu haft julemarkeder to weekender i streg, og vi havde 9.000 mennesker igennem sidste weekend. Det er selvfølgelig super skønt, men det er også hårdt.

Lever med anfald

Dengang fortalte han også, at han ikke havde planer om at lægge sit liv om og slappe mere af for at komme migræneanfaldene til livs.

- Nej, jeg får det én gang om året, hvor kroppen skal nulstilles, fordi den har været for meget igennem, og så får jeg sådanne tre døgn. Det er jo ikke for sjov, at man får morfin hos lægen, men det er det eneste, der kan holde det nede, sagde han og rundede af.

- Der er rigtig mange, der kommer med gode råd, som at jeg skal få noget magnesium eller besøge en healer. Men hvis de tre dage er det offer, jeg skal lægge, så tager jeg det med. Så får jeg så meget andet for hånden årets andre 361 dage.