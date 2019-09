Jim Lyngvild scorer nyt stort job

Jim Lyngvild bliver husvild i dag, søndag. Her rykker 'Far til fire'-filmholdet ind på Ravnsborg for at optage den populære familiefilm.

Men det er ikke kun den realistiske 700 kvadratmeter store vikingeborg, som skal medvirke i filmen. Jim Lyngvild bliver også at finde på rollelisten.

- Jeg har fået en stor rolle, så det er meget spænende, lyder det fra en glad Jim Lyngvild, der ikke kan afsløre mere om sin rolle.

I den nye film skal far, der spilles af Martin Brygmann, de fire børn og onkel Anders, der spilles af Thomas Bo Larsen, i familieterapi. Men da filmens instruktør, Martin Miehe-Renard, så Ravnsborg, blev han så begejstret, at han ændrede på historien, afslører Jim Lyngvild.

- Da han så huset, forelskede han sig i det, og nu bliver det en helt anden historie end planlagt, fortæller Jim Lyngvild, der sammen med manden, Morten Paulsen, flytter ti kilometer længere mod vandet i Faaborg på Fyn.

