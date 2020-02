Jim Lyngvilds mand i voldsomt uheld: - Jeg er fuldstændig i chok

Da Jim Lyngvilds mand, Morten Paulsen, og hans ven Morten onsdag kom kørende på Kirkehelle syd for Vissenbjerg var det tæt på at gå helt galt.

Da de kom kørende, stod en mand og fældede et træ i vejkanten, og pludselig væltede træet direkte ud på vejen og ned på den bil, som Morten Paulsen og hans ven kom kørende i.

- De kommer kørende i Vissenbjerg, og pludselig sker der noget, og det hele vælter rundt. Der er noget, der rammer fronten af bilens kofanger, og bilen bliver på en eller anden måde løftet op, som om der bliver trådt på køleren. Bilen kommer ud af kontrol, og den bliver fuldstændig totaltskadet, siger Jim Lyngvild til Ekstra Bladet.

- Det viser sig jo så, at der er den her idiot til en mand, der står og fælder det her kæmpe træ, som så er væltet ud på vejen, idet de kører forbi. Der er virkelig nogen, der har holdt hånden over dem, for der er måske 60 cm på bilen, hvor der ikke er sket noget, og det var der, hvor de sad. Hovedstammen rammer ned ovenpå bilen og smadrer den bagerste del af bilen, og så fortsætter den bagud, så den lander på anhængertrækket, og så flår den ellers hele traileren i stykker, siger han videre.

Bilen var godt medtaget efter uheldet. Foto: Privat

Meget rystet

Morten Paulsen har ikke selv lyst til at fortælle om episoden, da han stadig er meget rystet, men han har indvilliget i, at Jim Lyngvild fortæller historien.

Heldigvis slap både Jim Lyngvilds mand og vennen Morten godt fra det dramatiske uheld.

- Han er jo virkelig rystet. Jeg er også fuldstændig rystet og i chok. Jeg var kun et par sekunder fra at miste min mand, og det er jo slet ikke til at bære. Jeg forstår slet ikke, hvor heldig jeg er, at jeg kan kysse min mand i dag, siger han og fortsætter:

- Hvis de havde været et halvt sekund senere på den, så havde jeg ikke haft min mand i dag. Så var både min Morten og den anden Morten blevet revet fuldstændig fra hinanden. Det havde jeg ikke kunnet holde ud. Det er sindssygt at tænke på, og derfor er jeg også bare så glad og ydmyg over, at jeg i dag kan sidde og kigge på ham. Jeg er jo et meget troende menneske, og det må man sige, at jeg i den grad også er efter det her. Der sker jo en kæde af reaktioner, som gør, at der ikke sker mere. Det kan man kun være taknemmelig over.

Det var dette træ, der ramte bilen. Foto: Privat

- Hvad er status med din mand nu her? Hvordan har han det?

- Han har lige været hos lægen. Der er ikke noget fysisk at se, og han har ingen større skader, men han er meget rystet i dag. Det var han bestemt også i går. Det er mærkeligt med sådan noget, for det sker så hurtigt, at man næsten ikke når at opfatte det. Så det store chok kommer nok først senere.

Ifølge Jim Lyngvild er sagen nu overgivet til Fyns Politi, der skal finde ud af, hvorvidt sagen skal have et retsligt efterspil.

- Jeg ved ikke, hvad man kan gøre ved sådan en idiot. Hvorfor fælder han et træ så tæt på vejen? Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er målløs over, at han kan finde på at gøre det ud mod vejen, når han gør det alene. Jeg er fuldstændig i chok, siger Lyngvild og fortsætter:

- Men jeg er ærlig talt ikke interesseret i et retsligt efterspil. Jeg er bare glad for, at jeg har Morten. De næste dage bliver jeg hjemme og nusser godt om ham og sætter pris på, at vi stadig har hinanden.

Jim Lyngvild priser sig lykkelig for, at der ikke skete mere. Foto: Tim Kildeborg Jensen

På Facebook har Jim Lyngvild delt et skriv om episoden. Det kan du læse her: