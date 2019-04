Joan jubler: Jeg har fået en grønlandsk kæreste

Joan Ørting er i forårshumør. Hun er forelsket til op over begge ører i en gammel flamme, som for omkring 30 år siden var hendes hemmelige elsker. Nu kan parret efter flere forliste ægteskaber endelig kalde sig kærester - sådan helt officielt.

Det er til podcasten Sladderkongen.dk, at Joan Ørting fortæller om sin nye kæreste. Han er 58 år, hedder Falke og stammer fra Grønland.

- Vi er jo helt nye - og så er vi det samtidig ikke. For jeg har kendt ham i 32 år, siger hun og fortæller, at det var den aften, hvor den svenske statsminister Oluf Palme blev skud, at hun mødte sin nye kæreste for første gang.

Se også: Joan Ørting udsat for ulækkert hærværk: Hvem er efter mig?



- Vi mødtes til en fødselsdag, hvor vi begge to havde kærester. Så bliver vi faktisk kærester på et tidspunkt derefter, men han er fra Grønland og skal derop og arbejde, siger Joan Ørting i podcasten og fortæller, at afstanden mellem parret fik deres forhold til at stoppe.

Da han kommer tilbage til Danmark, kan de to ikke glemme hinanden og ses i smug.

- I hvert fald har vi flere gange - må jeg desværre indrømme - været utro overfor dem, vi har været sammen med, for at vi kunne være sammen. Det har vi dyrket i mange, mange år. Det er faktisk kun i mit ægteskab med Carsten (forfatteren Carsten Islington, red.) hvor jeg ikke har set ham. Det vil sige, i 18 år har jeg ikke set ham. Så støder vi lige pludselig ind i hinanden. Han er lige blevet skilt, jeg er lige blevet skilt- agtigt, og lige pludselig er vi der, fortæller hun til Sladderkongen.dk.

Se også: Joan Ørting: Jeg skal skilles

Overfor Ekstra Bladet bekræfter 59-årige Joan Ørting, at hun har fået en kæreste.

- Ja, det er rigtigt. Vi mødtes i december og var ude at spise. Men jeg turde ikke rigtigt, at det skulle være mere, men så mødtes vi igen, og nu har vi været kærester i et par måneder, siger hun glad.

- Falke er kok, aktivist og så er han et rigtigt friluftsmenneske, siger Joan Ørting. Foto: Privatfoto

Hun fortæller, at parret altid har været vildt tiltrukket af hinanden, men først nu er deres mulighed der for alvor.

- Det er ret fantastisk at møde en fra sin fortid på den måde. Det er som om, alt er i vatter nu. Vi har de samme værdier og kender hinanden. Det er meget spændende, siger Joan Ørting, der ikke har været sammen med sin mand, fra hun blev skilt fra Carsten Islington til Falke kom ind i hendes liv igen efter 18 års pause.

- Jeg tror vi skal være sammen resten af vores dage. Det tror han også, siger hun.

Se også: Joan Ørting er tørlagt: 'Jeg har ikke bollet i over et år'