Joan Ørting: - Vi er sammen, men ikke kærester

Joan Ørting er stadig lykkeligt forelsket i Falke.

Tilbage i april måned fortalte sexologen, at hun havde mødt en ny mand, som hun var helt pjattet med. Dengang sagde hun glad, at hun havde fået en kæreste, men i denne uges udgave af Se og Hør fortæller hun, at de ikke længere kalder sig for kærester.

Over for Ekstra Bladet bekræfter hun, at hun og Falke ikke bruger kæreste-ordet, men maner samtidig til besindelse.

- Men vi ER sammen. Vi synes, det er gammeldags at bruge det ord. I Danmark kan man kun være single, kærester eller gift. Vi passer ikke i nogle af de kasser, så vi kalder os ingenting, siger Joan Ørting.

Joan Ørting og Falke er stadig sammen. Foto: Privatfoto

Har det godt

Hun fortæller, at hun og Falke har det forrygende sammen, når de ses, men Joan Ørting føler ikke, at hun har tid til at være kærester.

- Jeg er gift med mit arbejde, og så kommer mit hjem på Langeland i anden række. Det betyder, at det rent tidsmæssigt ikke kan lade sig gøre at have en kæreste, hvis jeg skal være en ordentlig kæreste. Det ville betyde, at jeg skulle nedprioritere andre ting og mine venner og veninder. Den er jeg ikke med på, siger hun.

Ifølge Joan Ørting har parret haft flere snakke om, hvordan de skal være sammen, og de er enige om, at de kun er sammen med hinanden.

- Vi er ikke i et åbent forhold, men vi har talt om, hvad der er realistisk. Vi ses i weekenderne, og jeg synes, det er fedt at glæde sig til at se ham. Vi har en dyb kærlighed til hinanden, siger hun.

Joan Ørting har kendt Falke i omkring 30 år. Da de pludselig stødte på hinanden i slutningen af 2018, havde de ikke set hinanden i 18 år. Siden har de været sammen.