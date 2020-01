Jøden: - Mænd er blevet kyllinger

Sidst Jonny Hefty og Jøden slog pjalterne sammen, gav sange som 'Gamle dreng' og 'Kom igen' genlyd i hele kongeriget.

Fredag sender de deres nye single, 'Kylling', i handlen, og denne gang er det den moderne mand, der bliver taget under kærlig behandling. Han er nemlig blevet for vattet, mener rapperne.

- Det er lidt et spark i røven til dem, som ikke giver noget modspil den anden vej, fortæller Michael 'Jøden' Mühlebach, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Sangen skal derfor ses som et opråb til de mænd, som ligger under tøflen og ikke tør sige hverken fra eller til.

- Når en 'dude' møder en kvinde, tænker han: 'Hun er perfekt, hvis bare hun aldrig ændrer sig'. Når en pige møder en fyr, tænker hun: 'Han kan blive perfekt, hvis bare jeg kan ændre ham', siger Jøden og uddyber:

- Kastrationsprojektet er en proces, og når det er fuldendt, så mister hun interessen og bevæger sig videre til næste mand. Vi mænd tror, vi er så pisseseje, fordi vi er opdagelsesrejsende, fordi vi lander på fremmede kontinenter og planeter, men kvinder er de sande kolonisatorer, der rejser fra mand til mand og civiliserer dem. Mænd er blevet kyllinger.

Fra venstre: Jøden, Jonny Hefty og DJ Static. Foto: Philip Davali/POLFOTO

Ikke en kritik

Inspiration til 'Kylling' kom, efter Jonny Hefty og Jøden i længere tid havde observeret en kedelig tendens hos dem selv og deres omgangskreds.

- Nu er vi jo begge to over 40 år - Jonny Hefty er faktisk Danmarks bedste rapper over 50 - så vi har selv noget livserfaring at trække på, fortæller Jøden.

- Men det er altid lettere at kigge på andre, så vi har selvfølgelig også venner, hvor vi synes, de virker lidt kastrerede efterhånden. Når de så endelig bliver dumpet, skal de pludselig ud og have deres anden, tredje eller fjerde ungdom.

Selvom sangen stikker lidt til kvinder, der gør deres kærester til tøffelhelte, skal den bestemt ikke ses som et angreb på kvindekønnet.

- Sangen 'Kylling' er ikke en kritik af kvinder. Den er meget mere en kritik af mænd. Det stærke køn er efterhånden ved at blive en myte, fastslår Jøden.

'Kylling' udkommer fredag 31. januar og bliver fulgt op med en landsdækkende turné, der starter dagen inden.

