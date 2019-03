Jørgen Leth i kørestol

Det er ikke altid let af være Leth.

Torsdag morgen landede 81-årige Jørgen Leth i Københavns Lufthavn, og på trods af verdensmandens alder var det et noget overraskende syn, der mødte de rejsende.

Den folkekære Tour de France-kommentator, filmmand og journalist sad nemlig i kørestol og ventede på sin kuffert ved bagagebåndet.

Rullet ud af handicaphjælper

Klædt i ungdommelige hvide sneakers hvilede han fødderne på kørestolens fodstøtte, mens han snakkede med en handicaphjælper fra Falcks assistancecenter i lufthavnen.

Da kufferten efter længere tids venten dukkede op, rullede hjælperen Jørgen Leth ud i ankomsthallen, hvor sønnen Asger Leth ventede på ham.

Lufthavnens handicaphjælper så dog ikke Asger og rullede ivrigt Jørgen Leth i den modsatte retning, hvorfor Asger måtte småløbe efter dem for at give sin far en velkomstkrammer.

- Ikke så godt gående

Selvom kørestolen tilhører lufthavnen og ikke er en, han permanent sidder i, blev han ikke kørt rundt i den på grund af en ulykke eller noget, der er sket på rejsen.

Derimod er det alderen, der efterhånden sætter sine spor i bentøjet.

- Jamen jeg er jo ikke så godt gående, sagde han, da Ekstra Bladet mødte ham i lufthavnen.

En handicaphjælper fra Falcks assistancecenter i Københavns Lufthavn hjalp den 81-årige Jørgen Leth ud til sin søn, der ventede på ham i ankomsthallen. Foto: Ekstra Bladet

Jørgen Leth virkede på trods af transportformen ved godt mod og ville gerne fortælle om at sidde i kørestol, men sønnen Asger havde straks mere travlt.

- Nej, vi skal ikke til og lave et interview om det nu, sagde han bestemt, mens han fik hjælperen til at skubbe Jørgen Leth i den rigtige retning ud fra Københavns Lufthavn.

Gammel krop

Når man hører Jørgen Leths sprøde stemme i letbanen i Aarhus eller i hans radioprogram 'Spørge Jørgen' på Radio 24syv, tænker man ikke over, at han er oppe i årene. Men han er oldefar og fylder 82 år 14. juni.

Derfor er det heller ingen hemmelighed, at kroppen de senere år har drillet ham. Da han fyldte 80 år, fortalte han til Euroman, at benene ikke længere fulgte med i det tempo, han ønskede.

'Jeg kigger på jorden, når jeg går, og jeg synes, balancen er ad helvede til. Det irriterer mig vanvittig meget. Jeg bliver vred på mig selv over, at alting tager så lang tid, og at det er svært at få skoene på. Jeg bliver rasende, råber og skriger,' sagde han til magasinet.

