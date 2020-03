Jørgen Leth i store problemer

Den 82-årige filmmand, forfatter og sportskommentator er strandet i Den Dominikanske Republik uden mulighed for at komme til Danmark.

Regeringen har desuden beordret, at det hotel, hvor han har fundet tilflugt, skal lukke i morgen. Hvor han så skal være, ved Leth ikke.

Grunden til, at Jørgen Leth opholder sig i Den Dominikanske Republik og ikke på Haiti - hvor han sædvanligvis tilbringer sine vintre - er, at han på grund af coronaepidemien valgte at rejse fra Haiti, da sundhedsvæsnet er bedre i nabolandet.

Det værst tænkelige

Egentlig skulle han have været i Danmark, hvor han skulle have deltaget i filmfestivalen CPH:DOX, men hans fly blev først udsat to gange - og til sidst blev det aflyst.

- For at tage højde for det værst tænkelige. Så arrangerede vi transport til grænsen, hvor vi blev hentet af en god ven, der kørte os til Santo Domingo (hovedstaden i Den Dominikanske Republik, red.), og et par dage senere kørte vi nordpå her til Las Terrenas. Jeg tror, det var et klogt valg, for kort efter at vi var rejst fra Haiti, lukkede de grænsen. Og jeg ville nødig være i Haiti i denne situation, siger Jørgen Leth i et interview med Politiken.

Maske og medicin

På sin Instagram-profil viser Jørgen Leth, at han forsøger at beskytte sig selv og andre mod smittespredning ved at bære en beskyttelsesmaske.

Han fortæller desuden til Politiken, at han med sin søn Asger Leths hjælp har anskaffet sig malariamedicinen Klorokin, som der er forlydender om kan hjælpe mod coronavirus.

Opslagene med Jørgen Leth iført T-shirt og beskyttelsesmaske er blevet flittigt liket og kommenteret, og mange ønsker ham held og lykke med at komme godt igennem den svære tid.

Coronaoplæsning

Trods de aktuelle coronaudfordringer har den kreative altmuligmand alligevel haft overskud til at finde på et nyt kulturelt tiltag.

Han har nemlig kastet sig over et påfund, han har døbt 'Corona Oplæsninger', hvor han hver dag 19.00 læser op af nogle af sine kollegaers værker.

Initiativet kan følges på hans Facebook-profil.

