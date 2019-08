Jørgen Leth om touren: Det gør vi næste år

Hvis der nogensinde skulle have været tvivl om det, fejer Jørgen Leth den i hvert fald af banen nu.

Han er helt færdig med TV2, og han kommer til at køre solo igen næste sommer, hvor han vil gentage årets Tour de France-dækning.

- Det skal vi, siger han.

Producerede podcast

I stedet for at være i TV2’s kommentatorboks med Dennis Ritter og Rolf Sørensen kommenterede han for første gang i årevis løbet på egen hånd.

Eller rettere delvist.

Med hjælp fra blandt andre sønnen Asger og med finansiering af Citroën producerede den 82-årige multikunstner en videopodcast, hvor han kommenterede Tour de France fra forskellige destinationer med udgangspunkt i løbet, historien og geografien.

Bånd kappet

Jørgen Leth understreger, at fornyelsen var en fornøjelse.

- Det var inspirerende at arbejde sammen med nogle andre folk end dem, jeg kender fra TV2, siger han.

Han bekræfter, at båndet til tv-stationen er kappet - dog ikke båndet til de tidligere kolleger.

- Dem har jeg det meget kammeratligt med, og dem ser jeg stadigvæk. Det er ikke det samme som, at man kan arbejde sammen mere.

- Når man er kommet til det punkt, kan man ikke bare fortsætte, siger Jørgen Leth.

Dybt uenige

TV2’s sportschef, Frederik Laursen, udtalte i april, at Jørgen Leth ikke skulle dække Tour de France for kanalen, fordi de ikke kunne blive enige om 'rammerne'.

Tv-stationen ønskede, at Jørgen Leth skulle kommentere løbet fra TV2’s studier i Odense sammen med Thomas Kristensen og Henrik Jul, mens han selv fastholdt, at han hørte til i Frankrig.

Ingen gav sig, og resten er historie, som man siger.