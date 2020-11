Jørgen Leth: Sådan vil jeg dø

Selvom Jørgen Leth ikke tænker meget på at dø, så har han alligevel overvejet, hvordan han gerne vil herfra.

Han vil nemlig gerne dø, som Marlon Brando gør i filmen 'The Godfather' fra 1972.

Det fortæller han til SE og HØR forud for premieren på hans egen nye film, dokumentarfilmen 'I Walk'.

Rolig død

Jørgen Leth bliver spurgt, om der er noget, han mangler at prøve i livet.

- Det er et svært spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad jeg mangler. På den måde er jeg mæt nok. Jeg kunne godt tænke mig at have en rolig afslutning som Marlon Brando i 'The Godfather'. Jeg kan godt lide den måde, han dør på, siger Jørgen Leth til mediet.

Her henviser Jørgen Leth til den scene i filmen, hvor Marlon Brandos karakter i filmen, Don Corleone, leger med sit barnebarn i haven, inden han dør af et hjertestop.

Siden jordskælvet i Haiti har Jørgen Leth haft svært ved at gå. Foto: Jacob Ehrbahn/POLFOTO

Ny dokumentar

Den 83-årige filmmager er aktuel med en ny dokumentarfilm ved navn 'I Walk'.

Filmen handler om, hvordan Jørgen Leth er kommet videre efter det kraftige jordskælv i Haiti, som han selv oplevede i 2010. Han har i mange år selv boet på øen, og i 2010 blev hans hus også hårdt ramt af skælvet.

I dag bor han fortsat på øen, men han er i Danmark lige nu, fordi han ikke ville befinde sig i Haiti under coronakrisen.