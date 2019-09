Jørgen Leth syg: Aflyser alt

Jørgen Leth aflyser sine foredrag i september, fordi han døjer med balanceproblemer.

Det skriver B.T., der har talt med hans personlige assistent, Marianne Christensen.

Over for Ekstra Bladet siger hun, at hun ikke har mere at tilføje, og at vi må referere hendes udtalelser i B.T.

- Det, jeg kan sige, er, at han har nogle meget store balanceproblemer, der har medført, at han går meget dårligt, siger Marianne Christensen til B.T.

Jørgen Leth om touren: Det gør vi næste år

Ifølge avisen har den 82-årige forfatter aflyst to foredrag 17. og 18. november arrangeret af henholdsvis Aabenraa Bibliotek og HåndværkerForeningen.

Det bekræfter begge foreninger.

'Jørgen skal desværre opereres akut og skal igennem et længere rekreationsforløb og er derfor ikke i stand til at besøge os', skriver HåndværkerForeningen på deres Facebook-profil.

Avisen skriver ligeledes, at Leth skal opereres for balanceproblemerne, som han har døjet med i længere tid.