Jørgen om lillebrors kræftsygdom: Jeg håber han kan komme hjem til jul

Noller Olsen blev sidste år ramt af uhelbredelig kræft i hjernen og er i øjeblikket på et genoptræningscenter, fortæller hans bror forud for, at TV2 Charlie i næste uge portrætterer de musikalske brødre i to programmer

Onsdag aften har TV2 Charlie afsat en del af sendetiden til to portræt-udsendelser, der kommer lige efter hinanden. Det handler om Brødrene Olsens bemærkelsesværdige karriere med start i 1965 som medlemmer af børnegruppen The Kids, til den kulminerede med Grand Prix-sejren i Sverige i 2000 med ’Fly on the Wings of Love’.

Chokmelding: Noller dødssyg af kræft

Men historien følges også helt til dørs med Niels Olsens kræftsygdom, som tvang ham til at indstille samarbejdet med bror Jørgen i 2019.

– Jeg har set de første klip af programmerne, og de er helt fantastiske. Det hele er med. Lige fra ’Hair’ til Cliff Richard og Björn Ulväus og til familien og Nollers sygdom, siger 70-årige Jørgen Olsen til Ekstra Bladet.

I 80'erne kæmpede Noller med diverse misbrugsproblemer. Han vandt kampen og har efterfølgende fortalt åbent om livet som misbruger. Foto: Linda Johansen

Vanvittig ked af det

Storebror er selvfølgelig ’vanvittigt’ ked af, at lillebror på 66 ikke kan være med længere, men så fortsætter han da bare alene, som han også gjorde det i de år i 80’erne, hvor Noller var ukampdygtig med forskellige misbrugs-problemer.

Heldigvis nåede han at komme sig op til den helt enorme Grand Prix-triumf i Sverige, der sikrede brødrene smør på brødet – og mere til – resten af livet.

Brødrene Olsen triumferede ved det internationale Melodi Grand Prix i Globen i Stockholm i 2000. Foto: Kim Agersten

På genoptræningscenter

– Brødrene Olsens tostemmige sang har gjort meget godt for os. Selveste Björn Ulväus fra ABBA siger i den ene udsendelse, at ’the Olsen Brothers are the European Everly Brothers, and may they sing together for a long time’. Det varmer selvfølgelig at høre fra et koryfæ som ham.

– Hvordan går det med Noller?

– Han har det faktisk rimeligt godt. Om formiddagen er han rigtig klar, og vi får nogle gode snakke om livet, og hvad vi har oplevet sammen. I øjeblikket er han på et genoptræningscenter, men kommer forhåbentligt hjem inden jul.

Sådan går det kræftsyge Noller: - Nogle gange græder jeg

– Der er ikke på den måde noget revolutionerende nyt at berette. Sygdommen bliver hans faste følgesvend i forhåbentligt mange år.