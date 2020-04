Jørn Hjorting i coronakrise: Godt jeg har Erna

Som 89-årig er den tidligere radiovært Jørn Hjorting og hans 84-årige hustru, Erna, blandt de mennesker, der under den igangsværende coronakrise betragtes som blandt de mest udsatte.

Men parret tager omstændighederne i stiv arm og forsikrer Ekstra Bladet om, at de har det godt og ikke døjer med overdreven bekymring.

– Vi holder os naturligvis hjemme det meste af tiden, men vi får masser af hjælp og har alletiders datter og svigersøn, der aldrig svigter. De køber ind for os og stiller varene foran døren, og så mødes vi lidt på afstand i haven.

– På det seneste har vi også holdt tre fødselsdage i familien. Dem har vi fejret via en computer på bordet, siger Erna, og Jørn supplerer:

De sidste, der ’frigives’

– Vi er lidt bekymrede, fordi det er noget, der ser ud til at vare en vis tid endnu. Og vi er jo nok de sidste, der bliver ’frigivet’. Men vi er ikke bange. Vi skal alle herfra en dag, men det skal helst ikke ske fra en respirator.

– Jeg er glad for at have Erna i denne her situation. Det må være meget svært og tomt, hvis man lever alene i disse tider.

– Sammen forsøger vi hver dag at finde glæderne, hvor de er. I forhold til isolation og begrænsninger har jeg jo som dreng oplevet noget lignende unde Anden Verdenskrig.

– Man skule tro, at man ville dødhamrende kede sig, når man ikke kommer ud, men vi nyder at tale mere sammen, og så bruger vi naturligvis tv og de sociale medier. Derudover er jeg målløs over hjælpen fra min datter og svigersøn.

Gør, som Mette siger

Bortset fra kontakt over nettet og telefon er parrets eneste kontat med omverdenen lige nu de daglige ture med hunden, Baloo, der naturligvis skal have sine daglige lufteture. Men de bliver gennemført med behørig afstand til andre, forsikrer parret.

– Vi havde håbet, vi kunne komme i sommerhus i påsken og gå en tur langs stranden, men det har vi droppet. Det kan jeg gøre, når jeg bliver rigtig gammel. Lige nu gør vi, som Mette Frederiksen siger, siger Jørn Hjorting og tilføjer:

– Vi finder vores tidsfordriv via telefon og iPad. Og så siger Erna, at jeg er blevet mere tålmodig.