Joey Moe i vildt skifte

De fleste kender amagerdrengen Joey Moe som Danmarks ukronede popstjerne, men nu kaster han sig ud i et nyt spændende projekt.

Han skal nemlig til at begå sig i filmverdenen, når han til august skal være instruktørassistent på den kommende perle 'Buster Oregon Mortensen'. Det skriver han på sin Instagram.

Joey Moe har altid drømt om at folde sig ud som instruktør og derfor er det en stor mulighed for ham.

- Jeg har altid haft en pulserende drøm om at blive instruktør, og jeg kunne ikke forestille mig en bedre start på karrieren, end som Martins højre hånd. Jeg har skrevet manuskripter og gjort en masse erfaring de seneste par år, der gør, at jeg føler mig stærk i feltet. Derudover giver mit arbejde med børn og unge gennem Voice Junior naturligvis også et relevant fundament på settet for mig, udtaler Joey Moe i pressemeddelelsen.

Se også: Hårdt ramt: - Det er ikke skidegodt

Udover, at han skal være instruktørassistent på filmen, bliver det også ham, der skal skrive titelsangen.

-Titelsangen blev til på en af de magiske øjeblikke, hvor den simpelthen bare kom til mig, uden at jeg skulle lede efter noget som helst. Samme dag som producenten havde spurgt mig landede den under aftensmaden, og første draft af sangen lå der en time efter. Det er ikke altid, at man er så privilegeret at kreativiteten overtager uden effort, men når der er adgang på den måde, så er det at lave musik, magisk på et helt andet plan, siger Joey Moe.

Se også: Dansk filmklassiker genindspilles

Den oprindelige film, 'Busters verden', som Bjarne Reuter har skrevet, havde premiere i 1984 med Bille August i instruktørstolen, og Peter Schrøder, Buster Larsen og Ole Thestrup på rollelisten.

Den nye film, 'Buster', som bliver instrueret af Martin Miehe-Renard, får biografpremiere den 17. juni 2021.