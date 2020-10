Johnny Madsen får nyt job

Næste år fylder den folkekære musiker Johnny Madsen 70 år, men han er ikke på vej på pension.

I det nye år drager han nemlig endnu en gang på turné, men denne gang bliver det som foredragsholder.

Det skriver eventbureauet Tikko i en pressemeddelelse.

- Det bliver sjovt, og det er ikke sikkert, at det bli'r så ringe endda, siger Johnny Madsen om sin nye tjans.

Foredraget bliver en samtale mellem Madsen og hans livslange ven Henrik Røde Jensen, som kender musikeren ind og ud. Derfor kommer tilskuerne helt tæt på musikeren og hans liv på landevejen.

Foredraget bliver en blanding af anekdoter, røverhistorier og historierne bag hits som 'Udenfor sæsonen' og 'Færgemand'.

Sidste gang, danskerne hørte om Johnny Madsen i pressen, var i juni i år.

Her sluttede retssagen mod Madsens kæreste, Rosita Jørgensen. Hun var tiltalt for at have sparket musikerens manager, Jeanett Exner, i hovedet.

Rosita Jørgensen blev frifundet for vold ved Byretten i Esbjerg.

Johnny Madsen har holdt lav profil indtil nu, hvor han debuterer som foredragsholder.

