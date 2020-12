Johnny Madsens kvinder i ny krig

Krigen mellem musikeren Johnny Madsens to nærmeste kvinder fortsætter med uformindsket styrke.

Musikerens kæreste Rosita Jørgensen har anmeldt hans manager Jeanett Exner til politiet, skriver Newsbreak.dk.

Jeanett Exner er blevet politianmeldt for falsk forklaring og falsk anmeldelse. Sagen er en udløber af dramaet, hvor Jeanett Exner beskyldte Rosita Jørgensen for at have sparket hende hårdt i hovedet, så hun faldt ned ad en udendørs trappe.

Episoden fandt sted under en fest ved Johnny Madsens bopæl på Fanø. Ved Retten i Esbjerg blev Rosita Jørgensen i sommer pure frikendt for anklagen for vold.

Ingen af de to kvinder ønsker at udtale sig til Newsbreak.dk. Men Rosita Jørgensens advokat Allan Sørensen bekræfter, at han på vegne af sin klient har anmeldt Jeanett Exner.

- Rosita Jørgensen skal ikke medvirke som pauseklovn i Jeanett Exners mediecirkus, siger advokaten.

Kommunikationsmedarbejder ved Syd og Sønderjyllands Politi, Mads Dollerup-Scheibel, siger til Newsbreak.dk, at politiet for øjeblikket efterforsker sagen, og han derfor ikke kan kommentere den yderligere.

