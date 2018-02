Jokeren: Så meget brugte jeg på kokain

I et nyt interview fortæller rapperen, at han brugte 20.000 kroner om måneden på stoffer

Det var festligt, men havde også skrappe konsekvenser, da rapper Jesper Dahl alias Jokeren i sine yngre år havde et kokain- og alkoholmisbrug.

I anledningen af sin entre i 'Vild med dans' sidste år fortalte han vidt og bredt, at den bagvedliggende årsag til rock'n'roll-livsstilen var adhd, og for at kompensere selvmedicinerede han med kokain og en festlig hverdag.

Jesper Dahl gav den gas i 'Vild med dans' sammen med Mia Moltke. Foto: Mogens Flindt

Jokeren er tilbage på rette køl. Han er blevet diagnosticeret, har lagt sin livsstil om og modtager medicin, men overfor netmediet Noisey blotlægger han de økonomiske omkostninger ved misbruget.

- Alt er jo en knap, man kan skrue op og ned på, så hvis det bliver et problem, skal man nok gøre noget ved det. Men det har da hjulpet på mine regninger, siger han til mediet og fortsætter:

- Før i tiden smed jeg 20 lapper om måneden på coke. Nu får jeg speed af staten til 200 kroner i stedet for. Hvis jeg for eksempel var blevet 'normaliseret', da jeg var 14, var jeg måske bare blevet en kontormus i Hillerød.

Statue af guld

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at komme i tale med Jokeren omkring kokainens pris bogstavelig talt.

Tidligere har han dog sat ord på omkostningerne.

- Med alt det kokain, jeg har sniffet i mit liv? Tja, for de penge kunne jeg have bygget en fucking statue af guld! Det er fuldstændig vanvittigt! - Men fuck det Jeg har investeret dem i at leve, sagde han.

- Intet er dog så helt ad helvede til, at det ikke er godt for noget, tilføjede han.

Rejste til USA

Som 12-årig stod han bag gruppen Madness 4 Real sammen med vennerne Rasmus Berg, Nicholas Kvaran og Blæs Bukki.

De rejste i 1992 til Los Angeles, USA, for at arbejde med de amerikanske hiphop-giganter Ice Cube, Eazy-E og Rakim.

Gruppen ændrede senere navn til Den Gale Pose. De komponerede flere af hits, blandt andet ' Spændt op til lir'. I 1999 var gruppen nomineret til hele fem danske Grammyer.

Jokeren overvejede afbud: - Jeg har en depression

Senere gik Jesper Dahl solo, og som Jokeren udgav han i 2003 'Alpha Han'. Han fulgte op med tre andre plader. Den seneste, 'Dansker', udkom i 2014.

Hans hits tæller blandt andet 'Havnen', 'Kvinde din - møgluder' og 'Godt taget'.

Sammen med musikeren Esben Thornhal arbejder han på et album, der har arbejdstitlen 'Glædespringeren'.