Jonass vandt Mr. Paradise: Snydt for pokalen

Årets Mr. Paradise havde gjort plads i kufferten og skulle til at putte pokalen derned, da han blev stoppet af produktionen

Det var en utroligt glad Jonass Jensen, der i årets 'Paradise Hotel' blev kåret til Mr. Paradise på hotellet.

Med titlen fulgte en gamer-computer til en værdi af 20.000 kroner, en tur til Milano med 'Paradise'-vennen Thomas Møller Pedersen og en stor, lækker pokal.

Men da opholdet sluttede for Jonass Jensen, fik han sig en ærgerlig overraskelse: Pokalen var kun til låns.

- Jeg havde lavet plads i min kuffert og forberedt mig på at smide tøj ud og ting og sager, fordi den skulle hjem og stå. Men så står jeg og skal til at putte den i kufferten, da de kommer ind og siger 'den må du ikke beholde'. Jeg tænkte; 'hvad mener I med det, jeg har sgu da vundet den'. Men nej, den måtte jeg ikke få med hjem, siger Jonass Jensen i videoen over artiklen.

Han fortsætter.

- Man har ret meget tøj med, så jeg havde virkelig mast det over i siden, så der var plads til den. Det ville være et genialt minde, men..

- Hvordan havde du det med, at du ikke måtte få den med hjem?

- Jeg var da ked af det. Det rører mig stadig den dag i dag. Hvis den stod ved siden af sengen, så kunne det være, at jeg sov bedre. Ej, jeg må høre TV3, om de ikke kan skaffe en lille udgave, siger Jonass Jensen.

Hør ham fortælle om mindet, der blev taget fra ham, i videoen over artiklen.

Den var så stor, fortæller Jonass Jensen om pokalen.

Jonass Jensen er ikke den første, der må sande, at den store pokal kun er til låns. Samme oplevelse havde Philip May, der vandt årets Mr. Paradise i 2017-sæsonen.

- Jeg måtte ikke få den med hjem. Jeg prøvede, og jeg prøvede, for den skulle stå herhjemme. Men den kunne simpelthen ikke være i kufferten. Det var pisse ærgerligt, sagde han dengang til Ekstra Bladet.

Du kan se hele studiet med Jonass Jensen og Casper Haugaard herunder: