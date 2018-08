Jordskælv på ferieø: TV2-kendis evakueret

En måned lang drømmeferie på Bali udviklede sig søndag aften til lidt af et mareridt for Mette Helena Rasmussen, der blandt andet er kendt fra TV2-programmet 'Loppe Deluxe' og 'Nybyggerne', hvor hun er dommer.

Designeren er i øjeblikket på Bali med sin mor og sine to børn, og indtil nu har familiens ferie været et fornøjeligt eventyr at følge med i på Instagram, hvor Mette Helena Rasmussen flittigt har delt billeder af krystalklart vand og skønne strande.

Men idyllen blev søndag brat afbrudt. Weekendens voldsomme jordskælv på Bali har nemlig desværre også ramt Mette Helena Rasmussen og hendes familie.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

Her fortæller hun, at hun og familien har det godt efter omstændighederne.

'Vi er ok oven på endnu et jordskælv og tsunami-advarsler. Tusind tak for jeres mange søde, omsorgsfulde beskeder. Jeg kan ikke nå at svare jer alle, så her kommer lige en status - inden jeg går omkuld', lyder det indledende fra Mette Helena Rasmussen.

Mette Helena Rasmussen er blandt andet kendt fra 'Nybyggerne', hvor hun er dommer. Foto: Thomas Sinkbæk/TV2

Intenst og dramatisk

I opslaget fortæller hun videre, at hun sammen med sine to børn blev evakueret fra deres hotel, fordi der var risiko for, at en tsunami ville ramme området.

Især Mette Helena Rasmussens børn blev påvirkede af situationen.

'Det har været en intens og alt for dramatisk aften med flere jordskælv og evakuering fra vores hotel pga. tsunami-advarsel. Det var voldsomt for børnene, og min datter var især meget påvirket af det. Der skal lyde stor ros til vores hotel og Profil Rejser, som tog sig kyndigt af os, fik alle hotellets gæster proppet i biler i en fart og kørt os til det højeste punkt på øen Nusa Lembongan', skriver hun i opslaget.

Mette Helena fortæller, at der ikke længere er fare for, at en tsunami rammer i området, og at hun sammen med sin familie er kommet godt og sikkert tilbage til deres hotel.

Fred og ro

Den populære TV2-dommer håber, at familien nu kan få fred og ro til at nyde de sidste dage af ferien.



'Nu er tsunami-advarslen afblæst, vi er tilbage i vores senge, og jeg krydser fingre for, at resten af vores ferie på Bali bare bliver jævnt kedelig - og gerne lidt mere skyfri.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mette Helena Rasmussen, der ikke har meget at tilføje til episoden.

'Vi er ok. Jeg er ved at putte børnene og på vej i seng', skriver hun i en mail.

Derudover har hun ingen kommentarer.