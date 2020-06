Josefine Høgh: - Det vil jeg spare seerne for

I aften skulle Parken være fyldt med rød- og hvidklædte mennesker, og Danmark skulle have spillet sin første EM kamp på hjemmebanen nogensinde.

Sådan er det som bekendt ikke blevet.

Coronaen har fældet de danske EM-drømme i 2020, og vi må i fælleskab holde spændingen et helt år endnu, indtil slutrunden forhåbentligt kan afvikles efter planen i 2021.

Som et plaster på såret til os mange fodboldtossede danskere sender DR i aften 'Fællessang i Parken - vores fodboldhistorie'.

Fællessang er blevet et sandt hit under coronakrisen, og i aften skal Danmark sammen synge de største og bedste fodboldsange sammen.

Det er Tina Müller og Josefine Høgh, der skal styre løjerne i Parken, hvor nogle af hitmagerne bag de mest iørehængende fodboldsange kommer og synger for.

- Jeg lover, at jeg ikke synger for. Det vil jeg meget gerne spare de danske tv-seere for, griner Josefine Høgh og skynder sig at tilføje.

- Men jeg kommer helt klart til at synge med. Jeg tror slet ikke, at man kan lade være, når det er. De sange er bare indbegrebet af god stemning, siger Josefine Høgh.

Hun skulle denne sommer have dækket både EM og OL på DR.

- Jeg håber, at vi med denne her aften virkelig kan få folk til at glæde sig til næste år, når det så går løs. Det gør jeg i hvert fald, siger sportsværten.

I aften vil hun sammen med resten af fodbold-Danmark genopleve de seneste 40 års slutrundehøjdepunkter under 'Fællessang i Parken - vores fodboldhistorie'. Og derefter bliver fodbolden sat lidt på pause.

Den 30-årige fremadstormende DR-profil skal foreløbig frem til august være nyhedsvært på nyhedsudsendelserne på morgen- og dagsfladerne.

- Heldigvis er Superligaen kommet i gang igen, så jeg skal også lave Sportsmagasinet om søndagen. På grund af coronapausen kommer det til at strække sig ind i juli måned, så noget fodbold kommer der, siger hun tilfreds.

Det er fra klokken 20, at DR sender 'Fællessang i Parken - vores fodboldhistorie'. Du kan følge programmet live her på ekstrabladet.dk.