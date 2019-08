Josephine af Rosenborg gift

Tirsdag sagde Josephine af Rosenborg ja til sin kæreste gennem mere end fire år på Lyngby Rådhus. Det skriver Billed Bladet.

Til Ekstra Bladet fortæller 46-årige Josephine af Rosenborg, at hun og 41-årige Kenneth Schmidt havde valgt en ret særlig dato at blive smedet sammen. 6. august er nemlig også den dag, hvor deres fælles søn, Oskar, har fødselsdag. Den lille purk blev tre år, mens hans mor og far fejrede deres kærlighed.

- Det er ikke noget, vi har tænkt over vildt længe. Men hvorfor vente. Nu skulle det være, siger Josephine af Rosenborg og fortæller, at gæsterne først fik invitationen til brylluppet for tre uger siden.

Det blev til to gange 'ja' på Lyngby Rådhus. Foto: Privatfoto

Brudeparret ønskede sig et helt stille og roligt bryllup.

- Og det fik vi. Det blev helt, som vi ville have det. Efter vielsen tog vi hjem i vores have og grillede med den nærmeste familie og vores venner. Vi var så heldige med vejret og det var bare sådan en skøn dag, siger hun.

Det er anden gang, at Josephine af Rosenborg bliver gift. Fra sit tidligere forhold har hun børnene Julius og Clara på 17 og 14 år.

- De er så store, så de kunne hjælpe med at gøre klar. Vi kom nemlig fra ferie dagen før, så det hele blev lidt hektisk. Vi skulle have fikset lidt telte i haven til 40-50 gæster og sådan, så det var dejligt at Julius og Clara kunne hjælpe med borde og stole. Det var rigtig teamwork, siger hun.

Brudeparret og fødselsdagsbarnet Oscar med sine to halvsøskende. Foto: Privatfoto

Nogen bryllupsrejse til det nygifte par bliver det ikke til.

- Vi er lige kommet hjem fra Kroatien og tidligere på året rejste vi rundt i Caribien, så vi har vist været der, siger Josephine af Rosenborg, der heller ikke arbejdsmæssigt har tid til at rejse væk nu.

- På mandag starter jeg på nyt job hos Dansk Erhverv. Jeg skal være indkøbschef og chef for intern service. Jeg har været der før, men det er otte år siden. I mellemtiden har jeg været hos Dansk Statistik og på Carlsberg. Det var her jeg mødte Kenneth, siger hun.

Josephine af Rosenborgs kjole var fra Stine Goya, mens buketten var fra Munk Decor og ringene som er genbrug fra forlovelsen er specialdesginet af Mads Heindorf. Foto: Privatfoto

Josephine, der beholder af Rosenborg som efternavn efter tirsdagens bryllup, forsikrer, at Oskar også blev fejret.

- Vi havde sørget for, at der var en kagemand med lys og flag til ham. Og han fik masser af gaver - faktisk så mange, at der var en tilbage til dagen efter. Han var simpelthen for træt til åbne flere, siger hun.