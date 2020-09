Jubler: - Det er danmarkshistorie

Jim Lyngvild er stolt af at medvirke til den filmiske danmarkshistorie, som han kalder 'Far til fire'

Det fleste danskere har et forhold til 'Far til fire', og det gælder bestemt også Jim Lyngvild.

Derfor blev han glad, da han blev spurgt, om optagelserne til den nye film 'Far til fire og vikingerne' kunne foregå i vikingeborgen Ravnsborg på Fyn, som er Jim Lyngvild og manden Mortens fælles hjem, fortæller han søndag til premieren på filmen.

- Det er danmarkshistorie. Der er ganske få ting, der filmmæssigt skriver sig ind i danmarkshistorien, og det er 'Olsen-banden', 'Matador' og 'Far til fire'. Alle danskere har et eller andet forhold til 'Far til fire'. Enten elsker de det, eller også hader de det, og jeg tror, de fleste elsker det, siger han og tilføjer:

- Da jeg blev spurgt, om jeg ville lægge hus til, sagde jeg selvfølgelig ja. Så hele filmen er faktisk optaget nede hos os. Det var slet ikke meningen, at den skulle have handlet om vikinger, det var først, da de kom ned og så omgivelserne, at de lavede det hele om til et vikingetema. Så jeg har jo en stor aktie i, at det blev den måde, det blev på. Jeg er så stolt, og jeg er så glad, og det er sådan nogle flotte billeder. De gør huset stor ære, så det er en stor glæde.

Nye projekter

Selv har Jim Lyngvild mere travlt end nogensinde trods coronakrisen.

- Jeg nyder, at folk har mere tid til at blive brugt som modeller af mig. Næste år kommer jeg til at åbne to nye udstillinger, som jeg ikke kan løfte sløret for endnu, men det bliver meget vildt. Der ligger nogle store projekter i pipelinen, som jeg ikke havde forestillet mig for fem år siden, fortæller han.

