Jubler: - Det er fantastisk

Sidse Babett Knudsen glæder sig til atter at spille rollen som Birgitte Nyborg Christensen, når en ny sæson af 'Borgen' får premiere

'Borgen' var en af DR's allerstørste succeser både herhjemme og internationalt, hvor dramaseriens tre sæsoner i den grad var med til at sætte dansk tv på verdenskortet.

Tilbage i april afslørede DR så, at den populære serie, som første gang havde premiere i 2010 med Sidse Babett Knudsen i hovedrollen som politikeren Birgitte Nyborg Christensen, vender tilbage i 2021.

Udsigten til igen at skulle trække i arbejdstøjet som Birgitte Nyborg Christensen, når optagelserne går i gang i starten af 2021, ser 51-årige Sidse Babett Knudsen i den grad frem til.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende til premiere på filmen 'Undtagelsen', hvor hun spiller en af hovedrollerne.

- Jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig simpelthen så meget. Det er så spændende. Fantastisk, sagde hun til den fremmødte presse.

Sidse Babett Knudsen glæder sig til igen at spille rollen som Birgitte Nyborg. Foto: Mike Kollöffel

Her løftede hun samtidig sløret for en lille smule af handlingen for den kommende sæson af 'Borgen'.

- Jeg ved meget lidt om handlingen. Det bliver én historie. Så på den måde bliver det lidt anderledes end sidst, hvor det jo var episoder. Det er én stor historie. Men ellers ved jeg ikke så meget endnu. Men jeg glæder mig virkelig meget, lød det videre fra Sidse Babett Knudsen.

Sidse Babett Knudsen var et stort smil på den røde løber, da hun fortalte om 'Borgen'. Foto: Mogens Flindt

- Det er så ulækkert!

Tidligere har DR i en pressemeddelelse også afsløret lidt om handlingen til den kommende sæson af 'Borgen'.

- Når vi møder Birgitte Nyborg igen, er hun nyligt udnævnt udenrigsminister efter en længere periode i opposition, og her udfordres hun af en række begivenheder, der vokser i betydning, og som ender med at true både hendes position i regeringen, men også Danmarks relation til sine nære allierede, lød det i den forbindelse fra DR i pressemeddelelsen.

- Sagen viser sig hurtigt også at få alvorlige indenrigspolitiske og ikke mindst klimapolitiske konsekvenser.

Det er igen Adam Price, der står bag manuskriptet til serien, som først bliver sendt på DR, men som senere blive tilgængelig for hele verden på streamingtjenesten Netflix.