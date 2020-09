Jubler: - Det er mega stort

Charlotte Bircow blev kendt i store dele af Danmark i 1980'erne, hvor hun fik danskerne til at træne i massevis med sine videoer 'Baller af stål', som var fast inventar i mange kvinders skuffer.

Nu kan den 59-årige fitnessdronning så for anden gang se selvsamme videoer blive udstillet på Nationalmusset. Senest i udstillingen 'En skat til Danmark', som er blevet til i samarbejde med TV2.

Netop det faktum har Charlotte Bircow, der i forvejen har sine videoer og noget udstyr udstillet på en permanent udstilling om Danmarks historie på museet, svært ved at få armene ned over.

- Det er helt crazy, og det føles helt vildt. Jeg kommer til at stå på Nationalmuseet til jeg dør, i en fin montre - lige ved siden af kondomerne, som kom nogenlunde samtidig, siger en begejstret Charlotte Bircow til Ekstra Bladet.

Udstillingen 'En skat til Danmark', som Charlotte Bircow netop er blevet en del af, handler om danskernes historie og betydning igennem de sidste 100 år, og de effekter, der er en del af udstillingen, er udvalgt af eksperter i samarbejde med TV2.

- Jeg har fået at vide af en ansat fra Nationalmuseet, at jeg er den eneste, der har været udstillet der to gange. Det er helt vildt, siger hun og tilføjer:

- For det første er jeg virkelig stolt over, at jeg er kommet på Nationalmuseet, men hvad jeg er endnu mere stolt over er, at jeg har fået en masse danskere til at stå og træne med hjemme i stuerne. Forleden mødte jeg for eksempel en kvinde, og hun begyndte simpelthen at græde og sagde, at jeg ikke vidste, hvor meget det har betydet for hende at kunne se mine videoer. Det er meget rørende, siger en glad Bircow.

Charlotte Bircow afviser ikke, at der kommer mere 'Baller af stål' i fremtiden. Foto: Claus Lunde

'Fuck janteloven'

Bircow fortæller, at hun er stolt over, at hun har været med til at sætte gang i hjemmetræningen i Danmark og på den måde har berørt andre menneskers liv.

- Jeg har jo lyst til at sige: 'Fuck janteloven'. Det her er jo mega stort. Ikke kun for mig, men for alle os danskere. Det er stort, at vi er en del af af historien på den måde, siger hun og tilføjer:

- Mine videoer har jo været med til at grundlægge en bevægelse. Vi har fået et andet syn på kroppen, og det har startet hele konceptet om hjemmetræning, hvor man kan passe andre ting samtidig. Det har haft en stor betydning for mange mennesker, og det er dejligt, at ens egen passion, og det jeg drømte om, også har haft betydning for andre mennesker.

Kunne det tænkes, at du har lyst til at lave mere 'Baller af stål' i fremtiden?

- Jeg træner, til jeg dør, og jeg kan da ikke udelukke, at jeg gerne vil lave mere. Men ingen ser jo dvd'er mere, siger hun med et grin og tilføjer:

- De her øvelser er fantastiske og god motion, og hjemmetræning er jo kommet for at blive. Mange unge har også taget det op, og der er mange, der kører det på Facebook og Inatagram, hvor man kan træne med, så det er da ikke utænkeligt. Træning bliver jeg i hvert fald aldrig færdig med.