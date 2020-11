Jubler: - Det lort har ødelagt mit liv

Lenny Pihl er glad for, at Jodel nu lukker gossipkanalerne. Hvis han havde råd, lukkede han hele app'en

Det skal være slut med at bagtale - og bagvaske - kendte mennesker, det har det anonyme sociale medie Jodel besluttet og lukket kanaler som realitygossip, hvor anonyme danskere indtil nu har kunnet bagtale folk i realitybranchen.

Og det skaber jubel hos den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder Lenny Pihl.

- Jeg hader jo det lortesite. Det har ødelagt mit liv, altså virkelig smadret meget. Der er meget derinde, der passer, og fred være med det, men folk stikker snotten i ting, der ikke vedrører dem, siger han.

6. december sidste år fik han karantæne fra Jodel - hvilket han stadig har - fordi han forsvarede sig mod beskyldningerne. Han fortæller om de ting, han har kunnet læse på Jodel:

- Det er alt fra folk, der har skrevet, at jeg har været utro, eller som har udstillet de reklamer, jeg har lavet. De skriver hvad som helst. Jeg kunne læse, at nogen havde set mig med en anden pige end Melina (hans daværende kæreste, red.) på Nørreport Station, imens jeg lå hjemme i Kalundborg og så 'Vikings', siger Lenny Pihl.

Efter voldsom kritik: Jodel lukker ned for sladder

Lorteappen

Realitydeltagere i hobevis har tidligere raset over appen, når de har gæstet Ekstra Bladet.

- Lorteappen. Jeg har den selv, men det er folk, som gemmer sig bag skærmen, og det er typisk små børn. De gemmer sig bag skærmen, fordi de ikke tør at stå ved det, de siger. Det er det, den app er til for, har 'Ex on the Beach'-deltageren Mark Bøgelund tidligere fortalt til Ekstra Bladet, hvor han fortsatte:

- Det er en app for kyllinger, som ikke tør at stå frem.

Også Klara Montes, der deltog i 'Paradise Hotel', har givet sin uforbeholdne mening til kende.

- Der er nogle, der har sendt screenshots til mig fra Jodel, og der var jeg inde og downloade appen en enkelt dag. Jeg fik det så dårligt, for folk er virkelig stride. Det var over stregen, så jeg slettede appen, har Klara Montes tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Lenny Pihl, da han deltog i programmet 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

Fedt det er lukket

Lenny Pihl sidder da også tilbage med en veltilfreds smag i munden tirsdag morgen.

- Jeg synes, det er fryd for dem, der har skrevet derinde. Det er fryd. Der har stået så meget lort. Jeg talte med Nicklaes fra 'Ex on the Beach' forleden, hvor vi talte om, at vi skulle hive dem (Jodel, red.) i retten, for der må være nogle love, de overtræder. Det lorte-site ødelægger meget, det er mobning og folk, der braser ind i andre menneskers privatliv, så det er kun fedt, at det er lukket ned, jeg kan virkelig ikke lide det, det er usmageligt, og jeg har aldrig kunnet forstå, hvordan det har kunnet eksistere.

Bandlyst fra socialt medie

Lenny Pihl fik forleden en besked fra Jodel, hvor det lød, at han 6. december har været i karantæne i et år, og at han derfor kunne ansøge om at komme tilbage på platformen. Det har han ingen planer om.

- Jeg skrev tilbage, hvad jeg mente om dem, og at jeg aldrig skulle derind igen. Hvis jeg nogensinde vinder i EuroJackpot, så køber jeg lortet og lukker det helt.

