Jubler: Drømmen er gået i opfyldelse

- Er det ikke fantastisk?

Det er en ualmindeligt glad Philip May, der tager telefonen, da Ekstra Bladet ringer. Efter Ekstra Bladet i sommer kunne afsløre, at han og kæresten, Simone Hvenegaard, venter deres første barn, har parret været på jagt efter plads, og nu er det lykkedes.

- Vi har købt et rækkehus i Slagelse. Det var drømmen, det er det, vi er mest til, siger en lykkelig Philip May og fortsætter:

- Nu kører det, og forudsætningerne er perfekte til at starte en lille familie. Vi bor lige nu på 39 kvadratmeter og flytter ind i 165 kvadratmeter. Der er alt, vi skal bruge.

Den lille familie, der udvides med termin 28. december, overtager huset 1. december. Hvad de har betalt, ønsker Philip May ikke at oplyse, men han siger:

- Jeg er i hvert fald blevet en fattig mand. Der er røget alle de kroner og øre, der kunne.

Philip May og Simone Hvenegaard har købt hus. Foto: Anthon Unger.

Han lægger ikke skjul på, at huskøbet giver en ro, inden sønnens ankomst.

- Det giver 100 procent en ro. Rammerne var en stor stressfaktor før. Vi ville godt kunne klare det på kærlighed, men har man muligheden for at skabe bedre forudsætninger, skal man gøre det, og vi havde muligheden for at købe et hus. Nu har vi alle rammerne til at gøre det her på den perfekte måde, siger han og fortsætter med smil og lettelse i stemmen:

- Jeg troede ikke, jeg ville komme til den dag, hvor den stod på baby og hus. Jeg troede ikke, jeg ville opleve det, men kæmper man for det, kan man komme i mål.

Simone er gået ind i graviditetens tredje trimester, og det går over al forventning.

- Jeg frygtede lidt, at hun ville have det dårligt hele tiden, men hun klarer det simpelthen så godt. Der er ikke en finger at sætte, roser han.