Jubler efter Hildas exit: Endelig hverdag igen

– Jo. Jeg har skam fået sovs. Og jeg glæder mig over, at vi nu har fået hverdagen og noget, der ligner en normal tilværelse, tilbage.

74-årige Keld Heick kan ikke skjule, at han er en ganske tilfreds mand, efter at hans jævnaldrende hustru, Hilda, fredag måtte sige farvel til ’Vild med dans’, efter at hun og dansepartneren Michael Olesen havde været i omkamp med Emili Sindlev og Mads Vad.

Vel har han støttet sin kone, der med sin deltagelse i programmet omsider fik lov til at udleve den dansetrang, han aldrig har haft lyst til at udleve med hende, men han har heller ikke lagt skjul på, at han har savnet den hverdag, det musikalske ægtepar er vant til at have.

Sult og savn

Og så er der det med maden. Husgerning har aldrig været rimsmedens force, men uden Hilda har han måttet gå i køkkenet og sørge for, at maden var klar, når hun kom udmattet hjem efter en lang dags træning. En ting, er han dog ikke lykkedes med at præstere: sovs.

Men nu er Hilda tilbage ved kødgryderne, og Kelds smagsløg er blevet forkælede, forsikrer han.

– Helt egoistisk er jeg glad for, at hun røg ud. Jeg har savnet det fællesskab, vi er vant til at have. Jeg har måttet fordrive tiden i selskab med min guitar, siger han og fortsætter:

Retfærdigheden skete fyldest, da Hilda Heick og Michael Olesen fredag måtte forlade dansedysten og lade Emili Sindlev og Mads Vad fortsætte i konkurrencen, mener Keld Heick. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

– Hilda har virkelig nydt at være med, men jeg kan se, at hun er mere afslappet nu, selvom hun allerede savner de relationer, alle danserne har opbygget. Men jeg har så sagt, at vi bare kan invitere dem alle hjem på middag på et tidspunkt. Og så vil jeg sige, at retfærdigheden skete fyldest i fredags, Det havde ikke været rimeligt, hvis Emili og Mads, der har høstet så mange flotte karakterer, var blevet stemt ud.

– Lige nu glæder jeg mig til, at vi kan være sammen om at handle ind til jul, og om alle de forberedelser, der hører denne tid til.

– Hvad skal I lave fredag aften?

– Vi skal sidde og hygge hjemme i sofaen og se ’Vild med dans’.

