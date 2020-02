Jubler efter TV2-program: - Det er dejligt

Anders og Torben har fået mange følgere på YouTube efter tvillingernes seneste TV2-udsendelse - og de håber på at få endnu flere

Da de to nye afsnit af 'Anders og Torben' løb over skærmen på TV2 tidligere i 2020, kunne tv-seerne høre tvillingerne fortælle om deres drømme om at flytte til Thailand til deres kærester.

De drømte blandt andet om at kunne finansiere eventyret via deres YouTube-kanal, som de gerne ville tjene penge på. Derfor satte de mere energi ind i at produceret til kanalen.

Siden er der sket en del på YouTube-kanalen Tobenfoto, der egentlig er 12 år gammel. Her er det nemlig kun gået fremad med antallet af følgere, som er steget med hastige skridt, siden de blev vist på landsdækkende tv for en måneds tid siden.

Det fortalte Anders og Torben, da Ekstra Bladet torsdag mødte dem på den røde løber til Zulu Awards.

- Det går godt med YouTube-kanalen, sagde de og fortsatte:

- Det gik fra godt og vel 300 følgere og op til 4800. Så det er rimelig godt. Det er dejligt, at det, vi laver, bliver set, fortæller tvillingerne, der vil forsætte med at lave YouTube-videoer.

Lang dag

Anders og Torben bor til daglig i Holstebro, og de havde derfor en noget lang dag. De kom nemlig direkte fra arbejde og til K. B. Hallen, hvor Zulu Awards blev afholdt i torsdags.

- Vi skal tilbage igen i aften. Det er uge syv og vinterferie, så vi kunne ikke få fri. Vi har været på arbejde siden klokken seks i morges, og vi skal på arbejde igen i morgen tidlig (fredag, red.) klokken 6, fortalte tvillingerne, der skulle overrække en pris under showet:

- Så de måtte booke en chauffør og en bil til at køre os herover og tilbage igen, fortsatte TV2-deltagerne, der glædede sig over at være en del af Zulu Awards.

Til januar kommer der yderligere to afsnit med tvillingerne. Her kan man blandt andet følge deres fødselsdagsfest, når de fylder 50 år, har Torben tidligere afsløret over for Ekstra Bladet.

Du kan se Zulu Awards søndag klokken 20:50 på TV2 og TV2 Play.