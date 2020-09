Jubler: - Hun sagde ja

Smilene er ekstra store hjemme hos skuespilleren Janus Bakrawi for tiden.

Han har nemlig været på knæ for sin kæreste, og hun har sagt ja. Dermed skal han snart giftes.

Det afslører han på sin Instagram-profil, hvor han ligeledes fortæller, at han var noget nervøs, inden han gik ned på knæ.

'Så kunne jeg ikke vente længere! Jeg gik på knæ og rakte nervøst ringen frem. Hun sagde, JA', skriver han til et billede af ham selv sammen med sin udkårne, Kira Møller.

Ægteskabet med Kira Møller bliver Janus Bakrawis første. Fra et tidligere forhold har han to børn.

Med i 'Vild med dans'

Det er ikke mere end et par dage siden, at TV2 løftede sløret for, at Janus Bakrawi, der blandt andet er kendt fra DR-serien 'Ørnen', er en del af holdet af nydansere, når den nye sæson af 'Vild med dans' får premiere til oktober.

- De har spurgt mig to gange tidligere, men den gang passede det mig ikke så godt - hverken arbejdsmæssigt eller privat. Men det gør det nu, og jeg glæder mig helt vildt, sagde 45-årige Janus Bakrawi til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Janus Bakrawi glæder sig til at blive gift. Foto: Andreas Haubjerg

Som skuespiller har han en smule erfaring med at danse - men har i den proces også erfaret, at det tager ham utrolig lang tid at lære de rigtige trin. Han er derfor spændt på, hvordan det skal gå i 'Vild med dans'.

- Jeg havde hovedrollen i musicalen 'The Bollywood Trip'. Jeg skulle både synge og danse, og jeg havde et billede af, at det der med at danse, det kunne jeg. Men jeg blev klogere, har han tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Jeg lærte i hvert fald, at det tager tid for mig at lære at danse ordentligt. Faktisk frygter jeg lidt, at det tager for lang tid for mig, siger Janus Bakrawi, sagde han videre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Janus Bakrawi, der oplyser, at han på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til frieriet.