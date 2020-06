Jubler: Mor for første gang

Maria Lucia er blevet mor for første gang

Den danske skuespiller og sangerinde Maria Lucia smiler ekstra stort for tiden.

Hun er nemlig blevet mor for første gang for et par dage siden.

Det fortæller 36-årige Maria Lucia i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun deler et billede af den lille ny.

Her afslører hun ligeledes, at hendes søn kom til verden 27. juni.

'Og pludselig så verden helt anderledes ud', skriver hun til billedet.

Under billedet vælter det ind med lykønskninger fra nær og fjern.

'Stort tillykke. Hvor er det vidunderligt', skriver skuespiller Cecilie Stenspil.

'Vi glæder os helt åndssvagt til at se jer alle tre', skriver sangerinden Szhirley.

'TILLYKKE. Hvor er det dejligt', skriver influenceren Irina Olsen.

Her ses gravide Maria Lucia til Oscars i februar, hvor hun medvirkede i en optræden med 'Frost'. Foto: Sten Kundby

'Mit livs største eventyr'

Maria Lucia danner privat par med Albin Fredy Ljungqvist, og tilbage i januar i år afslørede sangerinden, at de to ventede deres første barn sammen.

Det skete, imens hun var i fuld gang med forberedelserne til sin rolle i musicalen 'Den skaldede frisør'.

- Jeg står pt midt i mit livs største eventyr, og jeg er både nervøs, fordi alt er så nyt og føles så anderledes lige nu, men også virkelig spændt på rejsen, og jeg glæder mig helt enormt til at møde det lille vidunder, som naturligvis kommer i første række nu, sagde hun i den forbindelse.

- Jeg agter at lytte til min krop, så jeg ikke overbelaster mig selv, men ser også frem til fortsat at kunne være med i Den skaldede frisør, sagde hun videre.

Maria Lucia og Albin Fredy Ljungqvist har dannet par i over syv år. De mødte hinanden i 2013, da Albin stillede op til Dansk Melodi Grand Prix, hvor Maria Lucia var en del af juryen.

- I baren bagefter kunne jeg bare mærke 'hold da op en pige'. Der var noget der. Vi begyndte at følge hinanden på de sociale medier, og så mødtes vi løbende til forskellige fester', fortalte han til Ritzau i 2018.

- Jeg ved ikke, om jeg tror på skæbnen, men der var alligevel noget, jeg kunne mærke fra starten af, fortalte han videre.

Senere samme år friede den 39-årige sanger til den 36-årige sangerinde, men parret hemmeligholdt forlovelsen et helt år, inden de afslørede det på de sociale medier.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra den nybagte mor, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

