Jubler over datteren: Bedre end mor og far

Peter Ingemann er en stolt far i dag. Det skriver han på Instagram, hvor han fortæller, at hans 20-årige datter, Caroline, er blevet student.

'En meget stolt far! TILLYKKE min smukke, dejlige og dygtige datter. Du har gjort det så flot - fagligt og socialt i dine tre år på gymnasiet,' skriver han blandt andet til opslaget.

Til Ekstra Bladet siger den 47-årige tv-vært, at han godt nok synes, at tiden er gået hurtigt.

- Konen og jeg sagde til hinanden ude på gangen: 'hvor er vi blevet oldgamle!', men derudover er det da fantastisk, lyder det fra Peter Ingemann, der fortsætter:

- Men det er fint. Jeg føler mig på ingen måde gammel. Jeg synes da heller ikke, at vi er oldgamle. Jeg er 47, og det er min kone også, men man står da og tænker: 'shit, hvor blev de 20 år lige af?', men så er man bare mere stolt af, at det er gået godt i de 20 år. Og det regner vi bestemt med, at det også gør i resten af livet fremover. Det er godt, og vi er stolte og glade. Det er forældre jo generelt.

- Nu skriver du, at hun har klaret det godt fagligt og socialt. Er det noget, hun har arvet fra sin far?

- Uha, haha. Jeg vil sige, at hvis hun havde arvet det sociale gen og den måde, som jeg varetog gymnasiet, så havde det ikke været godt - og selvom min kone nu sidder ved siden af, så bliver jeg nok nødt at driste mig til at sige, at det samme gælder for hende. Så var hun (datteren, red.) ikke kommet ud med så fin en studentereksamen, griner Peter Ingemann og fortsætter:

- Jeg må hellere nøjes med at tale for mig selv og sige, at jeg i hvert fald ikke tog gymnasiet alvorligt. Balancen - som jeg også skriver i opslaget - skal man jo have, og den synes jeg, at hun har fundet i fantastisk stil. Hun har klaret det godt fagligt og på samme tid plejet forholdet til venner og veninder.

'Vent til du er 37'

Sådan forholdt det sig ikke helt for Peter Ingemann, og det ærgrer ham til tider.

- For mit eget vedkommende kan jeg godt fortryde, at jeg ikke gik mere op i de ting, der blev serveret for mig. Jeg havde nogle enormt gode lærere, der brændte for tingene, men i sådan noget som oldtidskunstskab og latin pjækkede vi jo og sad på en cafe og drak fadøl.

- Hvis jeg må komme med et andet råd, så bør drenge ikke starte i gymnasiet, før de fylder 37. Vores hjerner er slet, slet ikke modne til det - eller min var i hvert fald ikke, siger han med et grin.

I stedet handlede det for ham mere om, hvordan man kunne slippe let udenom tingene og være der så lidt som muligt, hvilket resulterede i en høj fraværsprocent - og mindre gode karakterer i nogle fag.

Peter Ingemann understreger, at man skal passe på med at presse den yngre generation for meget, og det har tv-værten og hustruen forsøgt at give videre til deres børn.

- Det skal også være sjovt. Husk, at det ikke kommer an på, om du får 12, 10, 7 eller 02. Hvert år lægger jeg selv mit eksamensbevis op forud for skolestarten for at vise, at jeg jo fik både 5 og 6 i nogle fag - og så fik jeg så 10 og 11 i andre.

- Men det er bare for at sige, at man skal passe på med, at tingene ikke bliver for stressede. Få skuldrene lidt ned, for selvfølgelig skal man ikke pisse sit liv væk, men man skal heller ikke stræbe sig igennem. For dét går der noget tabt ved, tror jeg.

Datterens præcise gennemsnit vil Peter Ingemann ikke ud med, man han siger, at det er en flot karakter i den højere ende af skalaen.

- Og det er i hvert fald højere end både farens og morens, griner Peter Ingemann.