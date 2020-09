Jubler over voldtægtslov

Hvordan lyder et samtykke egentlig? Det have retsordførerne fra Enhedslisten, Radikale og SF ikke lyst til at svare på under mandagens pressemøde. Video: Ritzau

Den nye lov har medbragt stor begejstring fra flere danske kendisser blandt andet debattør og tv-kendis Louise Kjølsen, der også er kendt som Twerk Queen. På sin Instagram har hun skrevet jubel-opslag om den nye lov, som hun starter med:

'HURRA !!! Så skete det endelig !!'

Der er flere grunde til, hvorfor netop denne lov er vigtig for hende.

- Det er jo essentielt for mig personligt, fordi jeg er blevet udsat for en voldtægt, men vigtigst af alt også for de kommende mennesker, der kan komme i lignende situationer, fortæller Louise Kjølsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er vigtigt, fordi alt peger på, at den lovgivning, vi har haft indtil nu, ikke har virket.

- Det er mindblowing, at vi skulle vente helt til 2020 før, at de her ting er blevet gjort ordentligt. Men det er vigtigt, og det er en skelsættende dag i dag, siger hun.

