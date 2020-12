Jubler: Skal være far

Musiker Mads Langer, 36, kan inden længe byde sit første barn velkommen til verden.

Det skriver han i et opslag på sin Facebook-side.

'Min yndlingsperson i verden bærer vores baby. DET ER EN PIGE. Jeg kan ikke vente med at møde hende tidligt næste sommer', skriver han i opslaget.

Mads Langer blev i 2019 gift med den 11 år yngre Julie Lillelund, og til sommer kan de også kalde sig forældre.

Han friede til hende juleaften 2017, da de havde kendt hinanden i halvandet år.

Mads Langer og Julie Lillelund blev gift i 2019. Billedet er taget i 2016. Foto: Per Lange

Gik verden rundt

Mads Langer har dog ikke kun brugt coronatiden på at pleje privatlivet og parforholdet.

I april gav 'Me Without You'-sangeren koncert på en parkeringsplads i Aarhus, og ideen med drive in-koncerter gik verden rundt.

Siden har hitmageren flere gange udfordret den traditionelle måde at optræde på, og i foråret gav han blandt andet koncert for Ekstra Bladets læsere på eb.dk.

Ærlig Mads Langer: - Det var et kæmpe chok

I den forbindelse fortalte han, at coronasituationen var en todelt oplevelse for ham.

- Det har jo påvirket mig på den måde, at jeg var midt i en turné, og den turné måtte jeg stoppe fra den ene dag til den anden. Og det var selvfølgelig et kæmpe chok og også virkelig frustrerende, fordi jeg havde glædet mig enormt meget til at spille for folk. Så det har selvfølgelig været meget underligt, det med at have glædet sig et helt år til at komme på turné, og så måtte afbryde det, sagde han og tilføjede:



- Men på den anden side, har jeg ikke prøvet at sove i min seng i tre uger i træk i ti år, og det har virkelig været dejligt. Jeg håber, at jeg på den anden side kan tage det med mig: At nogen gange er det også vigtigt, at du ikke altid skal besøge en masse mennesker eller tage på ferie alle mulige steder. Men at der ligger en stor værdi i at dyrke det hjemlige og det mere langsomme. Så på den måde har jeg, under lidt ulykkelige omstændigheder, fået foræret en lang periode i mit hjem med min hustru, og det har været rigtig dejligt.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra den vordende far.