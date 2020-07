Julie Berthelsen om eskimo-isen: Nedladende og forkert

Efter flere is-producenter har valgt af ændre navnet på Eskimo-isen, har det skabt en stor debat på de sociale medier. Her har flere ytret deres meninger omkring, hvorvidt isen skal beholde sit navn.

Den store debat omkring eskimo-isen er ifølge Julie Berthelsen et tegn på, at folk har fået nok, hvilket kommer til udtryk på mange forskellige måder, herunder også vrede.

Selv mener hun ikke, at ordet eskimo længere burde bruges, da det er politisk ukorrekt i 2020. På samme måde som Spanien fik sagt, at man skal sige 'spanier' og ikke 'spanioler', da det ord var både politisk ukorrekt, fortæller hun.

Ekstra Bladet har været i kontakt med sangerinden Julie Berthelsen, der selv har rødder i Grønland. Hun fortæller, at det generelt altid har været svært at være grønlænder over for Danmark og danskere.

- Det er, som om man altid møder en mur af bedrevidende, dominerende og højerestående. Jeg tror blot, at man nu både ønsker og prøver at skabe nye veje. For inuitterne selv. I sidste ende kan det være, at netop dét også gør, at vi i eget land kan begynde at blive bedre til at opbygge værdier, selvtillid, viden, orden og ændre på både adfærd og problemer, siger Julie Berthelsen.

Inuit og ikke eskimo

I Grønland fik man ytret ønske ved en af de store Inuit Circum Polar Conferences (international ikke-statslig organisation, red.), om at blive kaldt for inuit og ikke eskimo.

Derfor bruger Julie Berthelsen også gerne tid og energi på at fortælle folk, der stadig bruger ordet eskimo, at den nye term er inuit. Hun forklarer også gerne hvorfor.

- For Grønland og for inuitterne i hele arktis fandtes ordet især forældet, men netop også nedladende og forkert. Jeg tror, at det nu om dage er en del af den nye tankegang om at være lidt mere stædig omkring, hvad man ønsker og ikke bare ‘se til’ og ‘ikke turde’ sige fra. Noget der desværre kan være naturligt for grønlændere som folk, siger Julie Berthelsen og tilføjer:

- Jeg tror, alt dette, der tages op, debatteres og belyses, kan være starten på opbygningen af inuitterne selv og et forsøg på at finde den indre kerne i land og folk, der skal til for at vække folket og arbejde bedre for selvsamme og dets fremtid. Håber jeg, siger Julie Berthelsen