Jussis vilde barndom: Så gyserfilm blandt mordere

Som forfatter kræver det en vis portion nysgerrighed, empati og fortællelyst at sætte sig ind i hovedet på sine karakterer og lade dem udfolde sig på papiret.

For den danske krimiforfatter Jussi Adler-Olsen, som for tiden er aktuel med "Offer 2117", er det egenskaber, han har med sig fra sin barndom.

Den 68-årige forfatter, som egentlig hedder Carl Valdemar Jussi Henry Adler-Olsen, men aldrig er blevet kaldt andet end Jussi, voksede op i 1950'erne med en far, overlæge Henry Olsen, som var mere end almindeligt nysgerrig.

- Min far havde fem embedseksaminer - han var læge, præst, gymnasielærer og dirigent på konservatoriet - og han holdt aldrig op med at blive klogere.

- Da han døde som 86-årig, var det med studierne foran sig på bordet. Han syntes, det var så skægt, og som årene er gået, har jeg fundet ud af, at jeg har det på samme måde, fortæller Jussi Adler-Olsen.

De fik elektrochok

Før den danske krimiforfatter begyndte at skrive romaner i 1990'erne, havde han en alsidig karriere som blandt andet forlagsredaktør, chefredaktør, filmkomponist og ejer af en tegneserieforretning.

Nu, hvor han lever af at skrive bøger, elsker han især researchfasen, hvor han kan bruge dage på at sætte sig ind i eksempelvis numerologi, tarotkort og okkulte fænomener, hvis det giver mening for hans bog.

- Forskellen på min far og jeg er, at jeg ikke behøver at få en doktorgrad eller en eksamen i et emne, som interesserer mig. For mig er lykken at sætte mig virkelig godt ind i noget og så have lov til at glemme det igen, siger han.

På trods af de mange eksamener arbejdede Jussi Adler-Olsens far i mange år som læge på diverse sindssygehospitaler, hvor Jussi Adler-Olsen voksede op.

Det var i 1950'erne, hvor psykofarmaka endnu ikke var udbredt, og Jussi Adler-Olsen overværede patienter få elektrochok og gå rundt i udendørs 'skrigebure', hvilket siden har inspireret hans forfatterskab.

Blandt mordere

Første gang Jussi Adler-Olsen oplevede at være rigtig bange som barn, var, da han som otteårig boede på et sindssygehospital i Brønderslev, hvor hans far var overlæge.

Mens hans forældre spiste middag hos naboen, så Jussi Adler-Olsen en Sherlock Holmes-film på familiens sort-hvid-fjernsyn. I filmen var der en stærk mand, som slog folk ihjel ved at omfavnede dem og knuse deres rygsøjle.

- Jeg sad der på et sindssygehospital, hvor der var ret mange, der havde slået folk ihjel, og jeg kendte dem jo godt. Der var blandt andet kaptajnen Lyneborg, som jeg elskede - han havde slået en af sine matroser ihjel med ét hug.

- Men der foran fjernsynet gik det for første gang op for mig, at utrygheden lurede lige omkring mig. Jeg havde aldrig følt den før. Mine forældre kom hjem til en lille dreng, der sad i sofahjørnet med sne på skærmen, for jeg turde ikke gå over og slukke fjernsynet.