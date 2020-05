Kåre Quist beklager

DR-profilen Kåre Quist er ikke helt tilfreds med den måde, han fik behandlet Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på, da han tirsdag aften var på besøg i DR Byen for at tale om corona-strategi. Brostrøm blev afbrudt gentagne gange og fik stillet det samme spørgsmål igen og igen.

I et opslag på Facebook skriver Kåre Quist om episoden:

'Jeg vil gerne være ærlig og sige, at jeg ganske enkelt blev for ivrig for at få svar. Og derfor fik jeg afbrudt for meget. Og frem for alt for umusikalsk. Det ærgrer mig sådan en lørdag, her hvor jeg står og fisker med knægten', skriver Kåre Quist og tilføjer:

'For det er nu en gang svært at høre svaret, når to taler i munden på hinanden inde i ens TV. Men en gang imellem begår også nyhedsværter fejl. Og så må man sgu stå ved det. Jeg forsøger snart igen. Rigtig god weekend derude'.

Søren Brostrøm tager det stille og roligt, når journalister stiller kritiske spørgsmål. Det hører med til jobbet, forklarer han. Foto: Peter Hove Olesen

Kritiske spørgsmål

Søren Brostrøm har tidligere fortalt, at han ikke følte sig dårligt eller hårdhændet behandlet.

'Jeg synes ikke, han var hård ved mig. Kåre Quist er enormt sød og passede bare sit arbejde. I min stilling skal jeg også kunne svare på de kritiske spørgsmål, har Brostrøm tidligere udtalt til B.T.

Til Ekstra Bladet uddyber Kåre Quist:

- Jeg vil gerne pointere, at jeg ikke undskylder for, at jeg lavede et kritisk interview. Det er mit job, og jeg stiller masser af kritiske spørgsmål hver aften. Corona-krisen er ekstremt alvorlig, og folk mister deres job og hverdag, og deres firma kan gå nedenom. Det ved Søren Brostrøm også, og derfor har han jo også sagt tydeligt, at mine mange kritiske spørgsmål og den kontante insisteren i interviewet er helt forventeligt og efter bogen, siger Kåre Quist til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg interviewer jo på seernes vegne, og når jeg får afbrudt for umusikalsk et par gange, så går det sådan set udover dem. Så kan de jo ikke høre svaret for alle dem, der taler i kor på skærmen. Det er en kunstart at afbryde på den rigtige måde. Det arbejder jeg eksempelvis meget med i de programmer, der kører op til Folketingsvalg der hedder 'Mød Partierne'. Forleden ramte jeg bolden skævt et par gange. Det er sådan set bare det.

Alle laver fejl

Når nu Søren Brostrøm ikke har brokket sig, hvorfor går du så ud og pisker dig selv offentligt?

- Hvis en erkendelse af at ikke alt sad i skabet kan opfattes, som at jeg pisker mig selv offentligt, så siger det måske noget om, hvor sjældent det sker. Så tror jeg, vi journalister skal indrømme fejl lidt oftere. Prøv at kigge på reaktionerne på mit opslag. Seerne sætter pris på, at vi journalister og værter ikke kun er kritiske mod alle mulige andre, men også viser, at vi kan forholde os kritisk til os selv og reflektere over, hvordan vi udfører vores arbejde. Jeg kender ikke nogen, der aldrig laver fejl, når de er på job.