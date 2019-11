Kæmpe brøler: - Det er dybt beklageligt

Onsdag aften skulle tv-værten Sofie Linde have holdt foredrag i Odense om at være gravid i kølvandet på sin bog 'Fårking gravid - en fremmed flytter ind', men de danskere, der har købt billetter til foredraget, måtte se langt efter hende.

Foredraget er nemlig med kort varsel blevet udskudt til en gang i det nye år.

Det oplyser firmaet MOD TIL, der arrangerer foredraget, på deres Facebook-side.

Ændringen skete blot seks dage inden foredraget, og det har fået flere skuffede foredragsgængere til at gå til tasterne på Facebook, hvor de udtrykker deres utilfredshed.

Men det er ikke kun selve ændringen, der har fået folk op i det røde felt.

Ticketmaster kom nemlig, da de skulle oplyse, hvornår foredraget så blev holdt i stedet, ved en fejl til at udsende en mail med den forkerte dato for det nye foredrag. I mailen stod der, at det nye foredrag skulle holdes 25. december 2020, men egentlig var den rigtige dato 25. februar 2020.

Den fejl er bestemt ikke faldet i god jord hos alle.

'Hvad skal jeg stole på?? Utroligt der ikke engang lige bliver læst mailen igennem, inden den kommer ud til så mange. Som om vi ikke har ventet rigeligt i forvejen. Mærkeligt at aflyse en uge før', skriver en kvinde eksempelvis.

'Vi har allerede ventet et halvt år og så bliver det udskudt yderligere 3,5 måned', skriver en anden videre.

Sofie Linde er i øjeblikket aktuel med en række foredrag. Foto: Mogens Flindt

Ærgerligt

Til Ekstra Bladet oplyser arrangørerne MOD TIL, at aflysningen skyldes, at Sofie Linde er i gang med tv-optagelser.

Arrangør Sisse Søgaard fra MOD TIL fortæller, at de dog er ærgerlige over, at der blev sendt en forkert mail fra Ticketmaster til de personer, der har købt billet.

- Vi fangede heldigvis fejlen ret hurtigt. Det var en fejl, der lå hos Ticketmaster, men for mig som arrangør er det ærgerligt og træls, at der bliver sendt noget ud med den forkerte dato. For et er, at foredraget bliver rykket, noget andet er, at gæsterne så får en forkert dato oplyst. Vi har dog gjort opmærksomme på det på vores Facebook-profil, og der synes jeg, at folk tager det pænt, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Sisse Søgaard er der dog intet usædvanligt i, at et foredrag må rykkes med så kort varsel.

- Det hænder ind imellem, at en foredragsholder må udskyde et foredrag. Det er der ikke noget usædvanligt i. Og billetkøberne tager det rigtig fint, selvom det selvfølgelig er ærgerligt for alle, også for os som arrangør, siger hun videre.

Her ses mailen til de personer, der har booket foredraget. Foto: Privat

Meget beklageligt

Til Ekstra Bladet fortæller Jakob Lund, der er direktør hos Ticketmaster, at de er meget kede af fejlen.

- Først og fremmest er det dybt beklageligt, at der er en, der laver en fejl. Det kan vi kun beklage. Det sker, da vi skal informere om, at der er en ny dato, hvor en af vores medarbejdere så kommer til at skrive, at det er den 25. december i stedet for februar. Det blev dog hurtigt spottet, og vi sendte derfor en ny mail ud, hvor vi understregede, at vi beklager meget, siger han og fortsætter:

- Der er ikke nogen gode undskyldninger. Det er ærgerligt, vi har lavet en fejl. Men vi har rettet det så hurtigt, vi kunne, og det blev rettet inden for en time, så det er jeg glad for.

Direktøren fortæller dog, at de i Ticketmasters kundeservice umiddelbart ikke har fået nogle klager i kølvandet på fejlen.

- Vi har ikke fået nogen henvendelser over det, og der er umiddelbart ingen, der har brokket sig. Vi får altid henvendelser, når arrangementer bliver rykket, og dem har vi fået nogle af, men ganske få, siger han og understreger, at det stadig er muligt for dem, der har købt billetter til showet i Odense, at få deres billetter refunderet, såfremt den nye dato ikke passer dem.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sofie Lindes manager, der oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.